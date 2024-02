A teoria desconhecida e impactante que revelaria a verdade sobre a ruptura entre Meghan Markle e Kate Middleton

Em seu tempo, os príncipes Harry e William formaram uma grande equipe com Kate Middleton; chegou-se a pensar que ela se interporia entre os irmãos, mas não, pelo contrário, ela não afastou os filhos da princesa Diana, pelo contrário, os uniu. Então, quando Meghan Markle entrou na equação, havia apenas duas opções, as coisas corriam muito bem ou muito mal.

Por um bom tempo, parecia que os quatro formavam a frente mais sólida da realeza britânica, mas acabou por não ser verdade. Eventualmente, veio à tona que Meghan Markle e Kate Middleton na verdade não se davam bem e que existia uma inimizade que se tornou um segredo aberto.

Foi revelado que houve atritos sobre o vestido de Charlotte, filha de Kate Middleton e William, no dia do casamento de Meghan Markle. No entanto, também foi dito que tudo começou em um evento quando a duquesa de Sussex pediu emprestado um batom. Atualmente, há relatos de que nunca se deram bem, mas sim que os ciúmes eram porque Harry sentia algo por sua cunhada.

"Acho que Harry estava um pouco apaixonado por Kate? Não digo fisicamente, mas mentalmente. Acho que Harry adorava Kate e, na verdade, estava sempre no Palácio de Kensington. Acho que Meghan deve ter sentido muita inveja de Kate. Ouvi dizer que na verdade ela pensava que seria princesa e viveria em um castelo, mas se viu presa em Nottingham Cottage, a casinha que Harry chamava de 'meu chalé', enquanto Kate vivia em um belo palácio", revela a especialista em realeza Ingrid Seward, jornalista da revista Majesty.

De acordo com a jornalista, Meghan Markle sempre teve ciúmes de Kate Middleton e, de certa forma, era porque ela queria o que a outra tinha, pois pensava que seria tratada da mesma maneira. Especialistas apontam que tudo tem a ver com inveja, pois Meghan Markle sempre quis ser como Kate Middleton e aspirava a ter tudo o que ela tinha em termos materiais e na percepção e adoração do público.