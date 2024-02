A inesperada e poderosa ação de Harry e Meghan Markle contra o rei Charles

Nunca é tarde para se reunir com a família. Após a incrível notícia de que o rei Charles III tem câncer, o príncipe Harry e Meghan Markle levariam seus filhos, Archie e Lilibet, para se encontrarem com seu avô após vários anos de separação, garantem os especialistas.

Meghan Markle e Harry: uma nova oportunidade para reunir toda a família

No início deste mês, a família real revelou o câncer do rei Charles III, o que não só impactou o público em geral, mas também os familiares do monarca britânico, especialmente Harry, que tem sido o centro das atenções desde sua renúncia à família real em 2020. No entanto, após esta notícia, ele retornará à Inglaterra acompanhado de sua esposa e filhos?

William / Kate Middleton / Harry / Meghan Markle A relação dos filhos da princesa Diana tem seguido com rupturas (WPA Pool/Getty Images)

Sem dúvida, a doença do rei Charles III foi uma notícia terrível para todos os membros da família real britânica. No entanto, também tem significado a possibilidade de que eles se reencontrem, prevendo a reunião entre Harry, seu irmão, o príncipe William, oferecendo uma oportunidade para que seu relacionamento floresça novamente após a saída do duque de Sussex da coroa anos atrás.

O príncipe Harry estaria buscando consertar a relação com seu pai

Por outro lado, Lilibet e Archie, de 2 e 4 anos respectivamente, poderiam passar mais tempo com seu avô, a quem viram apenas algumas vezes, devido à relutância de Harry em permitir que seus filhos tenham contato com a família real, em particular com seu pai e sua esposa, Camilla Parker.

Rei Charles III / Meghan Markle / Príncipe Harry Palácio de Buckingham (WPA Pool/Peter David Josek / Getty Images / AP)

De acordo com a especialista em assuntos da coroa britânica, Lynn Carrat, a doença do rei Charles poderia implicar uma nova avaliação nas prioridades do príncipe Harry, assim como em seus compromissos e obrigações com a coroa real.