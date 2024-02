A humilhação que o príncipe William enfrentou sem Kate no BAFTA e ninguém percebeu

O Príncipe de Gales visita Depaul, em Londres Príncipe William ouve os membros da equipe quando esteve em visita a Depaul, um lar caridade a jovens sem teto no centro de Londres, para destacar o trabalho que é feito para ajudar jovens sem lar ou em situação de insegurança em 19 de janeiro de 2023. em Londres, Inglaterra. (Foto de Kirsty Wigglesworth - WPA Pool/Getty Images) (WPA Pool/Getty Images)

O príncipe William tem estado sob os holofotes nos últimos dias, uma vez que assumiu as responsabilidades da coroa britânica devido ao câncer de seu pai, o Rei Charles III, e à cirurgia abdominal à qual Kate Middleton foi submetida, mantendo-a afastada de seus compromissos.

É por isso que suas últimas aparições têm sido sozinho e, embora ele costume chegar acompanhado de sua esposa no BAFTA Awards, onde ela chama toda a atenção com seus trajes cheios de elegância, nesta nova edição realizada em 18 de fevereiro, ele teve que ir sozinho.

O encontro foi marcado no Royal Festival Hall do Southbank Centre de Londres, onde várias personalidades estiveram presentes, mas houve um detalhe sobre a chegada do futuro Rei da Inglaterra que tem sido motivo de discussão.

A humilhação do príncipe William no BAFTA Awards

O príncipe William chegou acompanhado por seus guarda-costas e desfilou no tapete vermelho da cerimônia com um impecável terno preto de veludo, exibindo elegância. Embora se esperasse que ele não participasse do evento devido à situação familiar que enfrenta, o nobre não hesitou em comparecer, pois é o presidente da Academia de Cinema desde 2015, cargo herdado de seu avô Philip de Edimburgo.

A sua entrada no recinto, longe de ser aplaudida ou de contar com protocolos reais como é costume, passou totalmente despercebida, o que causou várias piadas nas redes sociais. Alguns usuários afirmam que o príncipe de Gales só se destaca ao lado de sua esposa Middleton, enquanto outros falam de sua pouca popularidade.

Através das redes sociais, apareceu um vídeo onde ele pode ser visto caminhando em direção ao seu posto, mas os presentes recebem sua chegada como se fosse apenas mais uma pessoa e não o príncipe e futuro Rei.

"Kate Middleton, onde estás? O futuro Rei da Inglaterra está nestas ruas entrando em quartos e sendo ignorado. Pensei que todas as pesquisas diziam que ele era muito popular!", disse um usuário em X.

"Oh, Willy perdeu o uso de seu título? O protocolo público real para os plebeus costumava ser ficar em silêncio, levantar-se, fazer uma reverência e aplaudir quando SAR entrava na sala", "Metade das pessoas não o reconhece e a outra metade não se importa", "Você acha que Kate vai se manter afastada para mostrar a ele que ele não é nada sem ela?", foram algumas das observações nas redes."

Apesar do momento ruim, ao longo da noite foi visto conversando com grandes estrelas como David Beckham e a atriz Cate Blanchett, além de novas promessas na atuação.