A Barbie não recebeu nenhum reconhecimento no Bafta. Sem possibilidade de ganhar um Oscar?

Os prêmios BAFTA marcaram uma noite de celebração para alguns e de desilusão para outros. Entre as surpresas e os favoritos, há um nome que parece ter ficado em segundo plano, Barbie. Pois o filme terminou a noite muito abaixo do esperado, tão abaixo que a noite chegou ao fim sem que o filme ganhasse sequer um prêmio.

A equipe por trás do filme da icônica boneca, incluindo nomes proeminentes como Margot Robbie, Greta Gerwig e Ryan Gosling, mais uma vez saiu de mãos vazias no BAFTA, levantando a importante questão com o final da temporada de premiações cada vez mais próximo: Barbie ficou sem gás para o Oscar?

Os BAFTA foram um fracasso total para a Barbie

Embora alguns afirmem que o prêmio de Melhor Canção ainda é a melhor oportunidade para a equipe Barbie, os ventos parecem estar soprando em direção oposta. Com ‘Pobre Criaturas’ se consolidando como favorito em várias categorias importantes e ‘Oppenheimer’ conquistando vários prêmios BAFTA.

A competição está se tornando cada vez mais feroz para a equipe Barbie e a situação se torna ainda mais intrigante ao observar as categorias de atuação. Cillian Murphy e Paul Giamatti estão empatados tecnicamente para Melhor Ator, enquanto Emma Stone e Lily Gladstone compartilham uma posição semelhante na categoria de Melhor Atriz.

Com os Prêmios SAG no horizonte, o destino das estatuetas ainda não está selado. No entanto, nem tudo está perdido. Algumas surpresas no BAFTA, como Cord Jefferson ganhando o prêmio de Melhor Roteiro Adaptado por American Fiction, mostraram que a competição pode ser imprevisível.

Uma noite de surpresas no BAFTA que deixa os especialistas cheios de perguntas

Além disso, a vitória de ‘Zona de Interesse’ de Jonathan Glazer como Melhor Filme Britânico e Melhor Filme Estrangeiro reacendeu a especulação sobre o potencial de surpresas nos próximos Oscars. Embora as chances possam parecer diminutas, a temporada de premiações é conhecida por suas reviravoltas inesperadas.

Com um sistema de votação preferencial em jogo, onde as segundas opções podem ser determinantes, nenhum filme pode ser completamente descartado. À medida que nos aproximamos da noite mais importante do cinema, só o tempo dirá. A única certeza é que a temporada de premiações continua sendo um emocionante turbilhão de expectativas e resultados imprevisíveis.