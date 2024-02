Vem aí Barbie 2? Margot Robbie assina acordo com a Warner para produzir múltiplos filmes

A indústria do entretenimento está em constante evolução, e a Warner Bros. Discovery está liderando o caminho com sua estratégia ousada de dominar a bilheteria com a possibilidade de dar luz verde a “Barbie 2″. Isso poderia ser uma excelente maneira de continuar aproveitando o sucesso do filme estrelado por Margot Robbie e manter o público grudado na tela.

Depois de garantir um acordo com Tom Cruise para desenvolver várias franquias, a empresa fechou uma parceria com a produtora de Margot Robbie, LuckyChap Entertainment, marcando um passo significativo em direção à consolidação de sua posição como líder na indústria cinematográfica, tanto na frente quanto atrás das câmeras.

Estariam planejando “Barbie 2″?

O novo acordo, que abrange vários anos, transforma a Warner Bros. no principal destino para os futuros projetos desenvolvidos pela LuckyChap. Liderada por Margot Robbie juntamente com os produtores executivos Tom Ackerley e Josey McNamara, a produtora tem demonstrado sua capacidade de criar sucessos de bilheteria e filmes aclamados pela crítica, como o recente sucesso "Barbie".

Embora ainda não tenha sido confirmado se o acordo resultará em uma sequência de “Barbie” ou em novos projetos estrelados por Robbie, a colaboração de longo prazo entre LuckyChap e Warner Bros. promete emocionantes possibilidades criativas. O sucesso de “Barbie”, que arrecadou mais de US$1,450 bilhão em todo o mundo, consolidou a posição da LuckyChap na indústria cinematográfica.

O filme, juntamente com outros sucessos da produtora como "Eu, Tonya" e "Uma Garota Exemplar", contribuiu para o reconhecimento da LuckyChap nos prêmios da indústria, acumulando um total de 16 indicações ao Oscar e 11 ao BAFTA.

LuckyChap e Margot Robbie garantem trabalho para anos

O anúncio do acordo entre LuckyChap e Warner Bros. chega num momento crucial para a indústria cinematográfica, com a próxima edição dos Prêmios da Academia no horizonte. Embora "Barbie" esteja indicado em várias categorias, incluindo Melhor Filme e Melhor Ator Coadjuvante para Ryan Gosling, o caminho para o sucesso no Oscar parece desafiador, com concorrentes de renome como "Oppenheimer" e "Anatomia de uma queda".

A LuckyChap Entertainment, fundada em 2014 por Robbie, Ackerley, McNamara e Sophia Kerr, tem se destacado pelo seu compromisso com a promoção de histórias femininas e seu foco em apoiar narradoras na indústria do cinema, e o acordo com a Warner Bros. Discovery reflete esse compromisso.