Um novo rei? Charles estaria preparando William para se tornar monarca com poderoso conselho

William será em breve o futuro rei. Isso trará mudanças significativas em sua vida. Por isso, seu pai, o rei Charles III, está muito consciente disso e lhe deu um conselho poderoso, que seu filho já estaria seguindo.

O conselho de Charles para William

O Reino Unido está preocupado no momento com o estado de saúde do monarca, que anunciou há algumas semanas que está com câncer.

Mas também há preocupação com o estado de Kate Middleton. A esposa de William foi recentemente operada, o que levou Charles a encorajar seu filho a passar mais tempo com sua família, já que, quando se tornar rei, terá muitas responsabilidades a cumprir.

Nesse sentido, a editora-chefe da revista Majesty, Ingrid Seward, afirmou que Charles já está preparando William para ser rei, mas antes quer que ele esteja ao lado de Kate e seus filhos.

“Charles sempre colocava as responsabilidades em primeiro lugar porque era o que sua mãe fazia. E isso é o que Diana decidiu não fazer. Acredito que Carlos encorajou William a passar mais tempo com sua família e também disse a ele ‘não quero que você assuma a responsabilidade’. Qualquer dever real será apenas quando for absolutamente necessário”, afirmou.

“Aproveite enquanto puder. Você tem anos e anos de deveres reais,” a jornalista acredita que o rei apontou para seu filho.