Três séries de história da moda que não podes perder em 2024

Hoje em dia, é verdadeiramente raro que uma coleção gere emoção genuína pela proposta de seu diretor criativo. Depois de anos de logotipos supervalorizados, hypes tão vazios como a casca de uma noz, e remakes de sucessos passados, poucas marcas conseguem consolidar uma proposta sólida além de suas primeiras filas ou espetáculo.

Mas Galliano, que roubou a cena com sua coleção de Alta Costura de Margiela, Robert Wun, Daniel Roseberry da Schiaparelli e Thom Browne, entre outros, devem tudo a esses designers que sacrificaram tudo para se tornarem lendas. E também, é claro, às suas validadoras.

FX e Apple TV lançaram três séries que contam suas histórias. É disso que se trata.

Cristóbal Balenciaga, na Star+

Num tom tão eficaz e elegante como o designer que dá nome a este programa, Alberto San Juan incorpora o lendário estilista espanhol. De forma intimista e tão poética e profunda como o seu design, ele relembra com uma jornalista inglesa a sua ascensão no mundo da moda, fugindo da Guerra Civil Espanhola para ir para um Paris deslumbrado por Schiaparelli.

Seus desencontros (com a mesma Coco Chanel), suas vitórias, sua obsessão por criar novas envolturas além de qualquer parâmetro de perfeição são retratados com respeito e rigor nesta minissérie de seis episódios.

O guarda-roupa está a cargo de Bina Daigeler, que também foi responsável pelo guarda-roupa de Mulan, o live action, e de Pepi Ruiz Dorado. Entre os dois, captaram a essência de um estilista que fez da exploração em termos simples (e nada mais complicado) um selo que a casa atual apagou completamente.

A série pode ser assistida no Star+.

'The New Look', na Apple TV

Quase todas as biografias na tela de Coco Chanel convenientemente escondem seu passado de colaboracionista nazista, como ela tentou fazer com que os nazistas na França prendessem seu sócio Pierre Wertheimer (financiador de seu famoso perfume, Chanel No. 5), e seu subsequente repúdio na França nos anos 50 por suas ações.

É isto que esta série conta precisamente, com Juliette Binoche no papel da controversa designer, que naquela época tem uma rivalidade com quem a fará cair, assim como ela fez com Poiret: Christian Dior (Ben Mendelsohn), inventor do New Look e que irá magistralmente confinar as mulheres com sua cintura fina e saia ampla novamente à quietude, à pose e ao glamour que predominarão nos anos 50.

Chanel, defensora do minimalismo extremo, será sua pior crítica, mas seu passado a alcança. Porque também aparecem na série Balenciaga, Lucien Lelong (designer que ajudou Wertheimer e outros a sair da França ocupada e depois liderou a recuperação da moda no país no pós-guerra, interpretado por John Malkovich) e a irmã de Dior, Catherine, interpretada por uma Maisie Williams que nas últimas semanas de moda se apropriou do product placement da série com looks requintados.

‘’Feud: Capote vs. The Swans’, pela HBO Max

A série, que por alguma razão estranha ainda não chegou à América Latina pelas mãos do Star+ (e com tantos fãs de tudo o que Ryan Murphy faz), conta a traição do lendário, esnobe e autodestrutivo escritor Truman Capote (Tom Hollander não tem nada a invejar a Philip Seymour Hoffman, que ganhou seu Oscar interpretando-o) para com suas melhores amigas da alta sociedade, ‘Os cisnes’, todas pertencentes à alta sociedade de Nova York dos anos 40 aos 80.

Como tinha que ser com Ryan Murphy, a série transborda glamour, requinte, nostalgia, drama. Seus personagens por si só fornecem todo o material.

Babe Paley, a elegante ex-editora da Vogue (Naomi Watts), traída por seu marido, a esplêndida Lee Radziwill (Calista Flockhart), irmã de alguém que sempre a eclipsará e essa será sua tragédia, Jackie Kennedy, C.Z Guest (Chloe Sevigny), jardineira e uma das poucas que não destrói o escritor, Slim Keith (Diane Lane), determinada e sem preconceitos, Ann Woodward (Demi Moore), acusada pelo próprio Capote de atirar em seu marido, embora fosse inocente, Joanne Carson (Molly Ringwald), uma das esposas do lendário Johnny Carson, e Jessica Lange, atriz favorita de Murphy, que desta vez interpreta a mãe do escritor, são os glamorosos cisnes que tornam esta história uma das mais fascinantes do século XX.

É delicioso ver como Murphy não se deixa enganar pela insipidez da juventude e os ídolos atuais, e potencializa em atrizes maduras e consagradas personagens tão complexos e bem vestidos (como sempre faz), até por designers atuais.

Porque Zac Posen foi quem criou o traje de cada uma, exibindo o melhor de sua maestria em volumes e texturas para a icônica cena de sua festa de Halloween. Aqui você pode ver os bastidores deste momento:

Se você tem uma VPN fora da América Latina e acha que também somos fãs de Ryan Murphy e merecemos ver as séries ao mesmo tempo que nos Estados Unidos e na Europa, pegue uma taça de champanhe e assista a este show de moda, beleza e traição.

Personagens tão complexos quanto os que nos são apresentados por este famoso diretor e produtor.