Taylor Swift anunciou uma mudança importante no The Eras Tour

Taylor Swift continua com os shows da The Eras Tour, sendo uma das turnês mais bem-sucedidas até o momento. Algo que chamou a atenção é que em cada show a artista apresenta músicas surpresa, e agora decidiu fazer uma mudança importante em relação a esse detalhe do show.

Aqui explicamos do que se trata e contamos mais sobre a série de concertos que a intérprete continua realizando ao redor do mundo.

A mudança de Taylor Swift na turnê The Eras Tour

Taylor Swift aproveitou sua estadia na Austrália para revelar modificações na continuação de seu bem-sucedido Eras Tour. Essas alterações se concentram na seção do show em que a artista apresenta ‘músicas surpresa’, que mudam de uma apresentação para outra, gerando grande expectativa entre seus seguidores.

No entanto, essa prática também pode causar decepções, pois se uma música foi tocada na apresentação da noite anterior, é possível que não seja tocada novamente na próxima.

Como resultado, Taylor decidiu anular esta regra autoimposta e permitir-se repetir suas músicas surpresa, com o objetivo de que um maior número de fãs ao redor do mundo possa desfrutá-las.

A reconhecida artista, conhecida por sucessos como Bad Blood e Anti-Hero, explicou que a restrição original tinha como objetivo desafiá-la a explorar músicas para as quais ‘não se sentia naturalmente inclinada’.

"Tenho estado reconsiderando e quero ser o mais criativa possível com o set acústico no futuro e não quero limitar nada, nem dizer: 'Se já toquei essa música, não posso tocá-la de novo'", disse Swift.