Remake de Renascer: João Pedro segue conselho e muda radicalmente com Mariana

Remake de Renascer: após o casamento do pai, João Pedro muda radicalmente com Mariana (Estevam Avellar/Globo)

Após o casamento do pai no remake de Renascer, João Pedro (Juan Paiva) segue o conselho dado por Zinha (Samantha Jones) e muda radicalmente sua postura com Mariana (Theresa Fonseca), que agora é sua madrasta.

Em cenas que vão ao ar em breve, o filho de José Inocêncio (Marcos Palmeira) ainda nutre um amor pela neta do falecido Coronel Belarmino (Antonio Calloni), mas começa a entender que precisa conviver com ela dentro e fora de casa.

Por isso, ao se deparar com Mariana na fazenda, o personagem vivido por Juan Paiva em Renascer opta por mudar sua postura e trata a madrasta com formalidade. Antes disso, Zinha aconselhou o rapaz a pensar em sua ex-crush como sua mãe.

Remake de Renascer: João Pedro segue o conselho de Zinha e tenta esquecer romance frustrado com Mariana (Divulgação/Globo)

LEIA TAMBÉM: BBB 24: revelado o motivo de Pitel chorar e questionar o significado de grupo

A mudança brusca acaba sendo notada por Zé Augusto (Renan Monteiro), que elogia a postura do irmão diante do casamento de José Inocêncio e Mariana. Neste capítulo do remake também fica perceptível que o outro filho do protagonista da novela da Globo conquista um espaço no coração da madrasta.

Outros spoilers de Renascer

No capítulo desta terça-feira (20), Eriberto (Pedro Neschling) se surpreende ao avistar Venâncio (Rodrigo Simas) com Buba (Gabriela Medeiros) e conta tudo para Eliana (Sophie Charlotte). Já Kika (Juliane Araújo) vai criticar a postura de Bento (Marcelo Mello Jr.) perante a família.

Ainda falando de relacionamento, o capítulo da novela da Globo mostra que João Pedro e Zinha tentam ensaiar um beijo, para fazer ciúmes em Mariana, mas percebem que entre eles é só amizade. Ela ainda culpa Augusto pela morte de seu pai, Jupará (Evaldo Macarrão).

Remake de Renascer: Madrasta de João Pedro, Mariana precisa conviver com o filho de José Inocêncio na fazenda (Estevam Avellar/Globo)

Já José Inocêncio comenta com Mariana sobre seu receio de que os filhos não sejam capazes de cuidar das terras que herdaram.

O elenco do remake de Renascer é formado por Marcos Palmeira, Humberto Carrão, Juliana Paes, Duda Santos, Vladimir Brichta, Julia Lemos, Irandhir Santos, Alice Carvalho, Belize Pombal, Fabio Lago, Pedro Neschling, Adanilo, Patrícia França, Evaldo Macarrão, Jackson Antunes, Eli Ferreira, Rodrigo Simas, Maria Fernanda Cândido, Theresa Fonseca, Sophie Charlotte, Xamã, Mell Muzzillo, Juliane Araujo, Gabriel Sater, Renan Monteiro, Marcello Melo Jr., Juan Paiva, Quitéria Kelly, Uiliana Lima, Ana Cecília Costa, Samantha Jones, o cantor Xamã, Chico Diaz, Enrique Diaz, Breno da Matta, Edvana Carvalho, Nicolas da Paz, Gabriela Medeiros, Antonio Calloni, Matheus Nachtergaele, Lívia Silva e Almir Sater.

* As informações podem ser modificadas em função da edição das novelas da Globo.

LEIA TAMBÉM: Mulheres de Areia: como Alaor reconquista o coração de Malu? Relembre a cena