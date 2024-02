Remake de Renascer: Globo revela 1º cena de Irandhir Santos na novela das 21h

Irandhir Santos estreia nesta quarta-feira (21) no remake de Renascer. Na primeira cena de Tião Galinha e Joana (Alice Carvalho), eles aparecem em Ilhéus, na Bahia, em busca de uma vida melhor.

A família do novo casal da novela da Globo acaba sendo encontrada na estrada pelo Padre Santo (Chico Diaz), que decide levá-los para igreja até que eles encontrem o seu caminho.

No capítulo de estreia de Tião e Joana, o religioso conversa com José Inocêncio (Marcos Palmeira), que sugere ao amigo que leve Tião para a fazenda do coronel Egídio (Vladimir Brichta).

Os novos personagens do remake ficam empolgados com a possibilidade de trabalhar na fazenda do coronel, que é o vilão da segunda fase de Renascer.

Seguindo o roteiro original, em 1993, Tião Galinha aparece na novela em busca do cramulhão, personagem que também apareceu em Pantanal. Na versão original da trama, ele acredita que o diabo está dentro dos ovos de uma galinha, que aparece sempre nos seus braços.

Outros spoilers de Renascer

Ainda no capítulo desta quarta-feira (21), Norberto (Matheus Nachtergaele) desconfia do jeito de Damião (Xamã), que fica à espreita, nos arredores da casa de José Inocêncio. Ele ainda chega a pedir um emprego a Deocleciano (Jackson Antunes).

Já numa conversa sincera, o protagonista do remake de Renascer reage quando Augusto (Renan Monteiro) diz que João Pedro cuidará de suas terras. O rapaz também conta para João Pedro sua falta de convicção com a medicina e comenta que se separou da mulher.

Remake de Renascer: Madrasta de João Pedro, Mariana precisa conviver com o filho de José Inocêncio na fazenda (Estevam Avellar/Globo)

O elenco do remake de Renascer é formado por Marcos Palmeira, Humberto Carrão, Juliana Paes, Duda Santos, Vladimir Brichta, Julia Lemos, Irandhir Santos, Alice Carvalho, Belize Pombal, Fabio Lago, Pedro Neschling, Adanilo, Patrícia França, Evaldo Macarrão, Jackson Antunes, Eli Ferreira, Rodrigo Simas, Maria Fernanda Cândido, Theresa Fonseca, Sophie Charlotte, Xamã, Mell Muzzillo, Juliane Araujo, Gabriel Sater, Renan Monteiro, Marcello Melo Jr., Juan Paiva, Quitéria Kelly, Uiliana Lima, Ana Cecília Costa, Samantha Jones, o cantor Xamã, Chico Diaz, Enrique Diaz, Breno da Matta, Edvana Carvalho, Nicolas da Paz, Gabriela Medeiros, Antonio Calloni, Matheus Nachtergaele, Lívia Silva e Almir Sater.

