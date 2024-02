Príncipe William aparece em evento importante com o rosto abatido e sem Kate Middleton

Em 18 de fevereiro, ocorreu a cerimônia de entrega dos Prêmios BAFTA 2024, que homenageia o melhor do cinema nacional e estrangeiro no Reino Unido, à qual, aliás, ano após ano, o príncipe William e sua esposa Kate Middleton compareciam religiosamente, no entanto, este 2024, algo mudou e sua eterna companheira não estava ao seu lado como de costume.

Já passou um mês desde que foi revelado que Kate Middleton passou por uma cirurgia abdominal planejada, da qual não foram fornecidos mais detalhes, mas a saúde da Princesa de Gales tem estado sob os holofotes, preocupando muitos. Chegou-se até a especular que poderia ser câncer, algo que mais tarde a Casa Real desmentiu.

Entre as especulações sobre qual cirurgia abdominal a princesa se submeteu estavam uma histerectomia e até mesmo a possibilidade de ela sofrer de doença de Crohn, as quais não foram desmentidas por fontes oficiais.

O filho do rei Charles e Lady Di preside os Prêmios da Academia Britânica de Cinema desde 2010, razão pela qual, ano após ano, o príncipe William participa da cerimônia, que este ano ocorreu no Royal Festival Hall.

Este é o primeiro evento importante que William participa desde que foi revelado que Kate Middleton passou por uma cirurgia.

Tentando mostrar seu melhor rosto, houve quem destacou que ele parecia com o rosto cansado e até um pouco preocupado, apesar de ter se aproximado para cumprimentar aqueles que compareceram ao local do evento. Entre os comentários, lia-se: “É triste vê-lo assim príncipe”, “sério e um pouco sobrecarregado”, “Pobre cara, magro e com olheiras sob os olhos, a vida não é fácil para William”.