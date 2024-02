Príncipe Harry participou de uma corrida de trenós no Canadá enquanto seu pai luta contra o câncer

O Príncipe Harry foi visto no Canadá participando de uma emocionante corrida de trenós, enquanto seu pai, o Rei Charles, enfrenta um diagnóstico de câncer. O duque e a duquesa de Sussex, Harry e Meghan Markle, estão desfrutando de seu tempo no Canadá, onde compareceram ao segundo dia do evento anual dos Jogos Invictus em Whistler.

Num gesto que encantou sua esposa Meghan, o Príncipe Harry se aventurou no trenó esquelético, sendo fotografado com entusiasmo por sua esposa enquanto tentava a sorte neste desafio de inverno. O casal apareceu vestido de forma informal, com Meghan usando um gorro e botas, e Harry optando por calças e uma jaqueta escura.

Aproveitando a areia enquanto esperam reconciliação

Este evento promocional antecede os Jogos Invictus de 2025, agendados para Vancouver e Whistler. Espera-se que estes jogos sejam os primeiros a oferecer esportes adaptativos de inverno e indoor, proporcionando assim uma oportunidade para que qualquer pessoa interessada experimente esses esportes pela primeira vez.

Harry, que fundou os Jogos Invictus em 2014 após ser inspirado pelos Warrior Games dos Estados Unidos, tem se dedicado a essa causa que homenageia homens e mulheres feridos e doentes no serviço militar. Isso demonstra um compromisso genuíno com suas atividades humanitárias.

A aparição de Harry nesta corrida de trenós vem depois de alegações terem sido publicadas sobre a importância de sua presença nos Jogos Invictus para salvar o relacionamento com a Família Real. Apesar dos desafios e críticas constantes, eles foram vistos ignorando as críticas enquanto desfrutam de seu tempo no Canadá.

Não conseguem se livrar da polêmica

Além de sua participação nos jogos, Harry e Meghan têm sido notícia recentemente pelo lançamento de seu novo site, Sussex.com. Isso gerou uma enorme polêmica, pois muitos apontam o uso de seus títulos reais depois de terem renunciado a eles. Apesar das críticas, o casal defende seu direito de usar seus títulos e sobrenome reais.

Espera-se que este site seja uma plataforma para compartilhar atualizações pessoais e oficiais, bem como para promover seus esforços filantrópicos através da Fundação Archewell e outras iniciativas. Apesar dos desafios pessoais e tensões públicas, o Príncipe Harry e Meghan Markle continuam avançando corajosamente em seus esforços para melhorar sua imagem.