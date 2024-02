Pedro Pascal triunfa nos People’s Choice Awards como ‘Estrela Masculina de Televisão’ e dedica o prêmio aos seus fãs

Pedro Pascal, o talentoso ator chileno, recebeu o título de “Estrela Masculina de Televisão de 2024” no prestigioso People’s Choice Awards, graças à sua destacada interpretação como Joe Miller na aclamada série da HBO, The Last of Us.

Este reconhecimento não apenas celebra sua brilhante atuação na série, mas também marca uma revanche esperada. Durante o Globo de Ouro e o Emmy, Pascal teve encontros divertidos com Kieran Culkin, estrela de "Succession", que saiu vitorioso nessas ocasiões.

"Chupa essa, Pedro", brincou Culkin com o ator chileno durante sua premiação no Globo de Ouro. No entanto, nos People's Choice Awards, a balança pendeu a favor de Pascal.

A lista de indicados para este cobiçado prêmio incluiu destacados atores como Chase Stokes de Outer Banks, Jason Sudeikis de Ted Lasso, Jeremy Allen White de The Bear, entre outros. No entanto, foi Pedro Pascal quem levou a vitória, consolidando seu status como um dos atores mais destacados do momento.

Embora Pedro Pascal não pôde estar fisicamente presente na cerimônia para receber o prêmio, suas palavras de agradecimento ressoaram através de um vídeo transmitido durante a cerimônia. De Vancouver, Canadá, ele expressou sua gratidão dizendo: "Agradeço a sorte de ter sido escolhido pelos criadores do programa... Não teríamos um programa se não fosse pelos fãs e sempre queremos dar a eles o que desejam. Minha maior gratidão a vocês".

Com este novo reconhecimento e emocionantes projetos no horizonte, Pedro Pascal continua a brilhar na indústria do entretenimento, deixando uma marca indelével na tela e conquistando o carinho dos fãs ao redor do mundo. Vale ressaltar que Pascal, que interpreta Joe em The Last of Us, está atualmente gravando a segunda temporada da série ao lado de sua co-estrela, Bella Ramsey.