Paraíso Tropical: vendedora de loja chique humilhou Bebel; relembre a cena

Uma vendedora de loja chique humilhou Bebel (Camila Pitanga) em uma cena que vai ao ar em Paraíso Tropical. Mas, ela leva o troco da prostituta da novela da TV Globo, que não se cala diante do constrangimento.

Toda animada, depois de receber um cheque de Olavo (Wagner Moura), Bebel chega acompanhada de uma amiga em uma loja de cama, mesa e banho, mas é destratada pela vendedora, que pergunta se pode ajudar.

Com um sorriso de ponta a ponta do rosto, a personagem de Camila Pitanga diz que deseja comprar toalha e um roupão fofinho para sair do banho. A vendedora diz, em seguida, que Bebel pode encontrar uma loja em conta para ela fazer suas compras, deixando claro que a prostituta não tem o dinheiro necessário para levar qualquer coisa de lá para casa.

Paraíso Tropical: vendedora recusa cheque de Olavo e manda Bebel comprar em loja mais adequada (Reprodução/Globo)

Percebendo o preconceito, Bebel questiona se ela tem cara de quem tem “problema com dinheiro” e a cena corta para a personagem de Paraíso Tropical se jogando na cama em exposição e experimentando tudo que vê pela frente.

A vendedora, sem nome revelado, não gosta nada de ver as duas usando e abusando dos produtos caros, mas fica apenas de olho na situação. No final, Bebel escolhe tudo que pretende levar para casa e uma surpresa desagradável volta a acontecer na novela da Globo.

Ao pagar as contas, a vendedora diz para Bebel que ela não pode pagar suas compras chiques com o cheque de Olavo, já que a loja não aceita cheque de terceiros. A prostituta fica chocada e quase arma um barraco daqueles, mas resolve voltar para casa e contar tudo para o vilão de Paraíso Tropical, que depois retorna com ela e o cheque na loja e exige que sua amante seja bem tratada.

Ainda no capítulo desta terça-feira (20), Fred (Paulo Vilhena) comenta que Olavo está apaixonado por Bebel, mas o cafajeste nega.

Escrita por Gilberto Braga e Ricardo Linhares, a novela Paraíso Tropical foi exibida originalmente em 2007, no horário nobre da TV Globo. Substituindo Páginas da Vida, sua versão original contou com 179 capítulos.

