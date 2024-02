‘Os Quatro Fantásticos’: quem será o vilão do filme que a Marvel está preparando?

A Marvel Studios tem gerado especulações e expectativas entre os fãs em relação ao próximo lançamento do filme ‘Os Quatro Fantásticos’, uma das franquias mais icônicas e amadas da editora de quadrinhos.

Com o anúncio oficial do elenco principal, liderado por Pedro Pascal como Reed Richards/Mister Fantastic, Vanessa Kirby como Sue Storm/a Mulher Invisível, Joseph Quinn como Johnny Storm/Tocha Humana e Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm/o Coisa, os fãs estão ansiosos para saber mais detalhes sobre a trama e, em particular, sobre quem será o vilão principal.

Galactus irá aparecer?

De acordo com relatos, o Doutor Destino, um dos inimigos mais formidáveis do Quarteto Fantástico nos quadrinhos, não será o principal antagonista neste filme.

Por outro lado, espera-se que Galactus, o devorador de mundos, assuma esse papel. Esta notícia gerou surpresa e emoção entre os fãs, pois Galactus é um dos vilões mais poderosos e temíveis do universo Marvel.

Embora a informação ainda não tenha sido confirmada oficialmente pela Marvel Studios, tem havido muita especulação sobre possíveis atores para interpretar Galactus.

Em novembro de 2023, foi relatado que Javier Bardem (Onde os Fracos Não Têm Vez) era a principal opção da Marvel para o papel, embora ainda não tenha sido feito nenhum anúncio oficial a respeito. Outro nome que surgiu nos rumores é o de Antonio Banderas, que também foi considerado para o papel.

A busca do Surfista Prateado

Além de Galactus, outro personagem que despertou interesse entre os fãs é o Surfista Prateado. Segundo relatos, a Marvel está procurando atores para interpretar este herói cósmico enigmático no filme.

Embora não esteja claro qual será o alcance de sua participação, os fãs esperam que o Surfista Prateado tenha um papel significativo na trama e estabeleça conexões com futuros projetos do Universo Cinematográfico da Marvel.