O roteiro original da trilogia “Star Wars” foi leiloado por mais de R$67 mil

Apesar de estar desencadernado e faltar algumas páginas, na hora do leilão isso não foi um problema para o olhar atento dos colecionadores diante de uma peça considerada de luxo. Afinal, era parte fundamental da lenda criada por George Lucas.

Um rascunho do roteiro de "Star Wars: Episódio IV - Uma Nova Esperança" (1977), um dos filmes da trilogia original, foi vendido por uma quantia substancial pela empresa britânica Excalibur Auctions.

O roteiro que foi vendido por uma transação econômica está datado de 15 de março de 1976 e intitulado “As Aventuras de Luke Skywalker”, conforme relatado pela La Cuarta.

A peça da lenda cinematográfica foi parar nas mãos de um colecionador austríaco, que a adquiriu por um total de R$67 mil.

Pertenceu a Harrison Ford

O curioso desta transação é que o vendedor é o proprietário de uma casa que, em 1976, foi alugada por Harrison Ford, o lendário intérprete de Han Solo. A propriedade está localizada em Notting Hill, Londres.

Naquela época, o ator americano estava estudando o roteiro para sua participação no filme e alugou os dois andares superiores do prédio.

Entre as singularidades deste rascunho original está o fato de incluir cenas e personagens que posteriormente foram eliminados na versão final do filme.

Tanta familiaridade com a trilogia anunciou a empresa responsável por vendê-lo que a coproprietária da Excalibur Auctions, Sarah Torode, afirmou durante o leilão que "até poderia ter o suor de Ford".

Sobre como foi o relacionamento do ator de Hollywood durante o período em que alugou a casa, os proprietários garantiram que "era um inquilino excelente" e se destacava por ser "muito organizado".

Além disso, eles compartiram que costumava passar tempo com eles no jardim e que esteve presente na festa de aniversário do primeiro filho do casal. Os donos da casa mencionada comentaram que foi “um tempo divertido”.