O amor deu mais beleza, quem é o homem que faz Selena Gomez brilhar

Encontrar o parceiro perfeito é um acúmulo de casualidades, hormônios e personalidade. Todos esses fatores contribuem para ter uma felicidade constante, o que pode afetar sua saúde. Em outras palavras, pode fazer você parecer mais bonita.

Helen Fisher, antropóloga, descobriu que uma área do cérebro tem maior atividade e ativa o circuito da dopamina. Além de melhorar o humor e a memória, esse neurotransmissor desencadeia em nosso corpo alguns sinais fisiológicos do amor, Selena é o melhor exemplo desses efeitos.

Selena Gómez está melhor do que nunca

A atriz e cantora americana Selena Gomez postou um conjunto de fotos onde parece mais jovem e com um brilho natural. A razão: o amor.

A jovem que atravessou um quadro de depressão, agora está em uma fase cheia de calor e carinho. Tudo isso é graças ao seu atual parceiro, o produtor Benny Blanco.

Selena Gómez Captura de tela

Quem é este jovem?

Blanco nasceu na Virgínia em 1988 e é um dos produtores musicais de pop mais proeminentes da atualidade. Seus primeiros trabalhos começaram em 2008, onde colaborou com artistas como Britney Spears, Katy Perry, The Weeknd, etc.

Por outro lado, uma das grandes paixões do produtor é a culinária. Entre seus planos profissionais mais imediatos está o lançamento de um livro de receitas.

Ela está incrível

Selena postou fotos recentes em seu feed e stories do IG. Ela parece estar na última moda, desfrutando de um croissant, com um corpo esbelto e extremamente sexy nas ruas de Paris.

Benny Blanco e Selena oficializaram seu relacionamento no início de dezembro de 2023. Apesar de o produtor ter sido criticado por sua aparência, a situação atual de Gómez deixa claro que o superficial nem sempre é fundamental para curar o coração e a mente.