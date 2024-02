Mulheres de Areia: como Alaor reconquista o coração de Malu? Relembre a cena

Em Mulheres de Areia, a vida amorosa de Malu (Viviane Pasmanter) passa por complicações e ela pensa em abandonar seu par romântico. Mas, Alaor (Humberto Martins) sabe como reconquistar o coração da jovem.

Primeiro, é importante lembrar que a irmã de Marcos (Guilherme Fontes) foi parar no hospital ao se deparar com uma cobra, depois de ter deixado o bezerro Frederico escapar. A situação fez com que uma briga começasse entre o casal.

Depois, com o bezerro já encontrado, o clima entre Alor e Malu não melhora, já que o personagem vivido por Humberto Martins em Mulheres de Areia não dá o braço a torcer e continua brigado com a jovem grávida, que deixou o bezerro sumir ao cair em um golpe arquitetado por outra personagem da novela da Globo.

A reconquista discreta de Alaor

No meio das discussões sem fim, Malu diz que vai voltar a morar com a família para o Rio de Janeiro e o peão aceita. Mas, ao se despedir do bezerro Frederico, ela encontra um cartaz de Alor que pede para a irmã do protagonista da novela repensar sua decisão: “Não vá embora, nós amamos você”.

Mulheres de Areia: A declaração de amor de Alaor foi fundamental para dar uma pausa na crise do casal (Reprodução/Globo)

Apaixonada, a personagem vivida por Vivianne Pasmanter não pensa duas vezes e volta correndo para casa. No fim da cena, ela abraça Alaor e o clima entre o casal volta ser de pura harmonia.

Mais sobre Mulheres de Areia

Ainda falando sobre a família protagonista da novela da Globo. Virgílio (Raul Cortez) fica preocupado quando Marcos afirma ao pai que deu todo o seu dinheiro para Raquel (Glória Pires) em troca do divórcio. Com medo de ficar pobre, o empresário procura a vilã da novela para reverter o acordo.

Já Ruth (Glória Pires) conta aos pescadores que ela também errou no passado e os convence a perdoar Alemão (Jonas Bloch).

Mulheres de Areia: Raquel vai piorar a crise no casamento dos pais (Divulgação/Globo)

Reprisada pela pela terceira vez na TV Globo, Mulheres de Areia estreou no Vale a Pena Ver de Novo no dia 26 de junho de 2023, substituindo Chocolate com Pimenta, e deve acabar no começo de abril de 2024. Até o momento, não foi divulgado qual novela deve substituir a clássica briga entre as gêmeas Ruth e Raquel, interpretadas pela atriz Glória Pires.

* As informações podem ser modificadas em função da edição das novelas da TV Globo.

