Mark Hoppus do Blink-182 lesiona o joelho e fãs questionam sobre o show no Brasil

Conforme o Lollapalooza 2024 se aproxima, os fãs do Blink-182 seguem apreensivos e só devem se acalmar de vez quando a banda desembarcar em terras brasileiras. Depois de cancelar sua participação na edição 2023 do festival, o trio confirmou presença na edição de 2024 e deixou os fãs esperançosos para a apresentação.

No entanto, um novo acidente envolvendo um dos integrantes da banda deixou todos apreensivos. Conforme publicado pelo portal Tenho mais discos que amigos, o baixista da banda, Mark Hoppus, sofreu um acidentre durante um dos shows realizados na Austrália.

Após Tom DeLonge confirmar a vinda da banda para as apresentações no Brasil e em outros países da América do Sul, Mark compartilhou uma notícia preocupante com seus seguidores no Discord. Segundo ele, durante um de seus últimos shows uma queda acabou causando uma lesão em seu joelho.

Na tentativa de acalmar os fãs, ele ainda brincou ao dizer que os ânimos só vão se acalmar quando eles chegarem no país.

“Eu entendo, nunca fomos aí. O Travis quebrou o dedo. As pessoas vão acreditar quando chegarmos no país”.

Entenda a lesão sofrida por Mark

Nas mensagens publicadas em seu Discord, Mark deu detalhes sobre a lesão que aconteceu durante um dos shows da banda em Sydney, na Austrália. Ele explicou que pisou em um cabo e acabou escorregando. Por conta disso, ele esteve mancando durante o show seguinte.

Após uma consulta médica, ele confirmou estar com uma entorse e segue cuidando da lesão para se recuperar. No momento, o tratamento consiste em repouso e compressas de gelo sobre o local lesionado.

Segundo especialistas, o tempo de recuperação de uma lesão como a sofrida por Mark Hoppus pode levar entre duas semanas a diversos meses.

O Blink-182 deve se apresentar no Lollapalooza 2024 como headliner do primeiro dia do festival, 22 de março.

