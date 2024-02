Kanye West incluiu ultras do Inter de Milão para uma de suas músicas: este foi o processo de gravação

O novo álbum de Kanye West, “Vultures 1″, tem gerado controvérsia e fascinação em partes iguais. Após a polêmica por seus comentários antissemitas, este retorno musical em colaboração com Ty Dolla $ign tem despertado grande expectativa.

"Vultures 1" é o primeiro de uma trilogia de álbuns que promete surpreender o público. O disco, que já está disponível em plataformas de streaming, tem sido bem recebido apesar das controvérsias que cercam o artista.

O álbum conta com a participação de artistas como Travis Scott e até mesmo da filha de West, North. Mas a colaboração que gerou mais polêmica foi a dos ultras do Inter de Milão.

Lo de que Kanye West haya metido a “Curva Nord Milano” un grupo de ultras del Inter de Milán a hacer los coros de 2 canciones de su nuevo disco (Stars y Carnival) me tiene dando volteretas. Este tío es la cabra 🐐 pic.twitter.com/3fsVVKCWsg — Sikako (@sikak0) February 13, 2024

Um encontro entre dois mundos

Membros do grupo Curva Nord Milano, conhecidos por sua animação fervorosa nos jogos do Inter, gravaram coros para as músicas "Vultures" e "Carnival". A colaboração foi tão próxima que eles até foram reconhecidos como compositores nos créditos.

O processo de gravação ocorreu em um estúdio em Milão, onde os ultras do Inter se encontraram com Kanye West e sua equipe. A experiência, segundo alguns presentes, foi fluída e cheia de energia.

Os ultras trouxeram sua paixão e cantos característicos, enquanto West os integrou ao seu estilo musical único.

O resultado final foi uma mistura explosiva de hip hop, rap e cantos de futebol. As músicas "Vultures" e "Carnival" têm um som poderoso e vibrante que tem gerado opiniões divididas entre os fãs.

A primeira parte de “Vultures” é um álbum que agradou a muitos fãs. Com mais dois álbuns pela frente na trilogia, o futuro musical de Kanye e Ty Dolla continua sendo um mistério.