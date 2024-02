HBO Max: este é o documentário que você pode assistir sobre o falecido líder da oposição russa, Alexei Navalny

O líder opositor russo Alexei Navalny no tribunal em Moscou, em 20 de fevereiro de 2021. (Foto AP/Alexander Zemlianichenko) AP (Alexander Zemlianichenko/AP)

O falecimento em circunstâncias estranhas do líder da oposição russa, Alexei Navalny, em 16 de fevereiro, durante sua estadia na prisão, levou muitos usuários das redes sociais a assistir ao documentário indicado ao Oscar ‘Navalny’.

O documentário ‘Navalny’ disponível na HBO Max oferece um olhar íntimo sobre a vida e luta de Alexei Navalny. Dirigido por Daniel Roher, o documentário tem gerado grande interesse e controvérsia, já que Roher responsabiliza diretamente Vladimir Putin pela morte do político.

O documentário acompanha de perto a investigação de Alexei sobre seu próprio envenenamento, um ataque amplamente atribuído ao Kremlin. Com a colaboração do jornalista Christo Grosev do Bellingcat, Navalny embarca em uma busca incansável pela verdade.

Uma das cenas mais impactantes é quando esse líder se passa por um funcionário russo e, por meio de uma ligação telefônica, consegue obter confissões sobre o complô de assassinato.

O legado de Navalny

Este líder russo se tornou uma ameaça para o regime autoritário de Putin. Sua campanha contra a corrupção do Kremlin ganhou um apoio massivo e seu nome se tornou sinônimo de luta pela liberdade na Rússia.

Alexei estava ciente da possibilidade de sua própria morte e planejou seu movimento político para continuar mesmo se algo lhe acontecesse.

A notícia de sua morte causou comoção e preocupação em todo o mundo. Durante sua detenção, tanto sua família quanto seus seguidores expressaram constantemente preocupações sobre as condições em que ele se encontrava e se estava recebendo a atenção médica adequada.

Apesar das dúvidas e da falta de confiança nos serviços de segurança russos, espera-se que os detalhes da sua morte se esclareçam com o tempo.

A decisão de Navalny de retornar à Rússia do seu exílio na Alemanha em 2021 tem sido objeto de debate. Embora alguns temessem as consequências, diz-se que Alexei sentia uma obrigação moral de estar com seu povo e continuar sua luta pela liberdade e justiça.