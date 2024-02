Fuzuê: César, Preciosa e Nero estão na mira da polícia; confira os detalhes

César (Leopoldo Pacheco), Preciosa (Marina Ruy Barbosa) e Nero (Edson Celulari) estão na mira da polícia. Nos próximos capítulos de Fuzuê, os vilões vão parar atrás das grades e Bebel (Lília Cabral) e Heitor (Felipe Simas) se preocupam em como tirar a ruiva da cadeia.

Na cadeia, César se irrita ao descobrir que Miguel (Nicolas Prattes) colocou uma escuta em seu quarto e promete vingança. O pai de Preciosa também faz uma denúncia anônima contra a Fuzuê.

Mas, no capítulo desta terça-feira (20), Rebeca (Vitória Strada) avisa a mãe da personagem de Marina Ruy Barbosa que ela também será investigada. Enquanto isso, agentes da Receita Federal chegam à Fuzuê e Nero é acusado de sonegação de impostos, transformando a novela da Globo em uma verdadeira investigação policial.

Fuzuê: Bebel (Lilia Cabral) e Barreto (Rogério Brito) em cena (Fábio Rocha/Globo)

Pascoal (Juliano Cazarré) também acerta suas contas com a justiça na novela das 19 horas. O comparsa de Preciosa entra em julgamento e se enfurece com o depoimento de Luna (Giovana Cordeiro).

No meio do tribunal, o detetive Vieira (Isio Ghelman) ameaça abandonar a defesa de Pascoal, tremendo que ele não consiga se controlar.

Fuzuê: Nero (Edson Celulari) fica na mira da Receita Federal (Fábio Rocha/Globo)

Voltando ao caso de Nero, nos próximos capítulos de Fuzuê, ele confirma a fraude cometida por Francisco (Michel Joelsas) e os dois acabam discutindo. Miguel também entra no meio e tudo fica ainda pior.

Alícia (Fernanda Rodrigues) e Cláudio (Douglas Silva) tentam convencer Francisco a assumir seus erros, enquanto Luna e Miguel se reúnem com o advogado do banco e Soraya revela ao personagem de Michel Joelsas que ele pode não ser o pai do bebê que espera. Por fim, Luna compra o apartamento de Bebel, que deve enfrentar a polícia em breve.

