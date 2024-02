“Envelhecida” e com “braços poderosos”: J.Lo impressiona mostrando o lado mais real de suas mudanças físicas

Jennifer Lopez é uma das mulheres mais poderosas do entretenimento, não apenas por sua voz melodiosa e talento para dançar, mas também por ter construído seu próprio império de beleza, incentivando as mulheres a cuidar da saúde de sua pele e abraçar as mudanças da idade.

Embora estejamos acostumados a vê-la sempre com uma maquiagem impecável e os looks de tapete vermelho mais impressionantes, a chamada Diva do Bronx surpreendeu com suas aparições mais recentes.

Nas últimas semanas, J.Lo tem estado mais ocupada do que nunca com vários projetos, incluindo um novo álbum, videoclipe e documentário que revisita sua carreira e sua história de amor de 20 anos com o ator Ben Affleck. Por isso, ela tem dado várias entrevistas falando sobre isso, no entanto, sua aparência física não passou despercebida.

Numa entrevista com o Entertainment Tonight, onde contou como Ben Affleck a inspirou a fazer mais música, a intérprete foi vista sem uma gota de maquiagem, sem se envergonhar de mostrar suas marcas da idade. “Quando Ben e eu voltamos a estar juntos, foi como, ‘Quero voltar a fazer música, quero voltar ao estúdio. Senti-me muito, muito inspirada”, declarou.

Os internautas reagiram à imagem de Lopez e aplaudiram o facto de ela ter transmitido uma mensagem de aceitação do envelhecimento, o que a fez parecer mais bonita e segura de si mesma. "Adoro vê-la sem filtro, parece natural, parece ela mesma, é a realidade, todos vamos envelhecer e o melhor é fazê-lo com estilo e dignidade"; "Esta linda, natural, maravilhosa"; "Adoro como parece natural!"; "JLo sem filtros, sem maquilhagem, os anos não perdoam ninguém, ainda assim, é preciosa"; "Tem uma pele radiante e muito bem cuidada. Ela parece linda", lê-se.

Jennifer Lopez Tiktok (Tiktok,)

O que JLo usa para cuidar da pele? Ela sempre foi aberta sobre sua rotina muito simples de cuidados com a pele. Definitivamente, ela gosta de ser consistente com sua rotina diária de cuidados com a pele, mas manter o básico é seu lema quando se trata de mantê-la saudável. Uma das chaves principais, segundo ela mesma contou, tem sido lavar sempre de manhã, à noite e depois de fazer exercício. Isso mantém os poros limpos e previne erupções, ao mesmo tempo que permite que outros produtos funcionem melhor.

Os poderosos braços

Jennifer Lopez Instagram (Instagram)

Em outra publicação recente, a cantora deixou todos de boca aberta ao posar em fotos em frente ao espelho mostrando seus poderosos braços. “Essa é a Jenny do Quarteirão”; “Admiro sua disciplina, sua constância e sua dedicação. Você está radiante, espetacular como sempre”; “Mas como ela consegue??? Que compartilhe sua rotina de braços!”; “Miley Cyrus pode ter braços de aço, mas J.Lo é a definição de BRAÇOS PODEROSOS”, expressaram os internautas.

J.Lo pode fazer todos acreditarem que, por ser tão famosa e milionária, a única coisa que faz é passar pela cirurgia plástica, mas a realidade está longe disso, já que por trás de seu corpo de aço há disciplina. Ela leva o exercício muito a sério! e, aos 54 anos, não para de fazê-lo.

De acordo com o que ela mesma mostrou em suas redes sociais, com um treino de braços de oito movimentos, ela consegue trabalhar seus bíceps, dorsais, peito e ombros enquanto trabalha todo o seu corpo. Estes exercícios incluem supino com halteres, rosca de bíceps com halteres, rosca de bíceps com banda de resistência, puxada lateral com rotação do braço e extensão de costas.