E a rainha Letizia? Flagram o rei Felipe com outra mulher mais jovem em suas férias e a foto surpreende

Rei Felipe e Rainha Letizia O rei foi fotografado em suas férias com uma mulher mais jovem que a rainha ( Carlos Alvarez /@casarealdeespana/Getty Images / Instagram)

Durante muito tempo têm circulado rumores de separação entre o rei Felipe e a rainha Letizia, e apesar de eles negarem e se mostrarem juntos, os rumores persistem.

Na verdade, recentemente o monarca foi flagrado sem sua esposa em férias e parecia muito feliz, até mesmo ao lado de outra mulher, desencadeando rumores de problemas e separação.

O rei Felipe vai de férias sem a rainha Letizia e é visto ao lado de uma mulher mais jovem

O rei Felipe foi flagrado neste fim de semana de férias, praticando esqui no Vale de Aran junto com seus amigos.

Meios de comunicação espanhóis afirmam que o monarca estava esquiando em Baqueira Beret com amigos, um de seus lugares favoritos, e não havia sinal da rainha Letizia.

E além disso, nas redes circula uma foto do rei posando muito sorridente com uma mulher misteriosa, mais jovem que a rainha Letizia, que tem despertado suspeitas de romance.

No entanto, parece que apenas se trata da garota responsável pela sua reserva no exclusivo restaurante El Fogón del Valle, onde o rei jantou com seus amigos.

Foi a mesma jovem que compartilhou a foto em suas redes sociais que se tornou viral e explicou que não sabia que a reserva era para o rei, mas ao descobrir pediu uma foto e posaram juntos.

No entanto, da mesma forma, esta imagem tem gerado muita discussão e afirmam que o rei parece muito feliz, muito mais do que quando posa com a rainha.

Parece que a rainha Letizia não vai nessas férias de esqui com o rei desde 2017 porque ela não sabe esquiar e não gosta de ser fotografada pelos paparazzi "fazendo papel de ridícula".

A Casa Real não saiu para desmentir ou confirmar nada, apenas deixou claro que a rainha continua cumprindo com seus deveres e focada em seu trabalho, ignorando os rumores.