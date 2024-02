Diretor de cinema de Hollywood foi internado em uma clínica no Chile após complicações de saúde na Antártica

O diretor de cinema e coordenador de dublês de ação, Mike Gunther, está internado na Clínica RedSalud Magallanes em Punta Arenas, no Chile após sofrer uma complicação de saúde durante sua estadia na Antártica.

De acordo com o que foi relatado pelo ‘El Pingüino’, o diretor de 55 anos chegou à clínica após uma operação realizada na Antártida. Após avaliação, Gunther foi transferido com todas as medidas necessárias para seu posterior traslado para Punta Arenas.

O homem que dirigiu Bruce Willis em ‘Sem Lei’ apresentou desconfortos associados a uma hemorragia digestiva, por isso foi decidido transferi-lo para Punta Arenas antes que sua saúde se complicasse ainda mais.

O veículo citado mencionou que até sexta-feira, o norte-americano permanecia internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), passando por exames para determinar sua condição.

Mike Gunther é o diretor por trás de ‘Sem lei’ estrelado por Bruce Willis e Ryan Philippe, ‘Beat Down’ com Danny Trejo, e a trilogia de ‘Rogue Warfare’. Em seu papel como coordenador de dublês de ação, ele participou de produções como ‘Shang-Chi e a Lenda do Dez Anéis’, ‘Bumblebee’, ‘Um lugar silencioso’, entre outros.