Dakota Johnson não vai ver seu filme ‘Madame Web’ para cuidar de sua saúde mental

Dakota Johnson, atriz reconhecida por interpretar ‘50 tons de cinza’, decidiu não assistir ao seu filme mais recente ‘Madame Web’ e sua justificativa pode ser um pouco surpreendente.

A estrela, que interpreta o personagem principal do novo filme de super-heróis "Madame Web", revelou que não sabe quando verá o filme e brincou dizendo que "provavelmente não o verá" e afirmou vagamente que "o verá algum dia".

No entanto, ela explicou que não se trata especificamente do filme ‘Madame Web’ e que na verdade “não gosta de assistir a nenhum de seus filmes”.

Dakota Johnson chega à estreia de 'Madame Web' em 12 de fevereiro de 2024 no Regency Village Theatre em Los Angeles. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP) AP (Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP)

"Para mim, é uma forma de não ter uma crise existencial. Não assistir aos meus filmes é como cuidar de mim mesma." — Dakota Johnson

Dakota Johnson não está sozinha entre os atores e atrizes que empregam essa estratégia. Meryl Streep, Adam Driver, Emma Stone, Nicole Kidman e mais também disseram que evitam assistir seus projetos.

‘Madame Web’ é estrelado por Dakota Johnson como uma paramédica clarividente e tem conexão com o grupo de filmes da Sony Pictures que inclui tanto os filmes ‘Venom’ quanto ‘Morbius’.

No entanto, as críticas de ‘Madame Web’ não têm sido muito entusiasmadas, com um 13% no Rotten Tomatoes.