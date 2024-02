Chegam as primeiras reações de ‘Avatar: The Last Airbender’ da Netflix e os críticos garantem que é “fantástica”

'Avatar: The Last Airbender' tem trailer oficial divulgado © 2024 Netflix, Inc. (COURTESY OF NETFLIX)

Devido ao amor que muitos têm pelo anime, e à má reputação que a Netflix tem ganhado ao adaptar esse tipo de histórias para live-action (com a surpreendente exceção de One Piece), havia muito ceticismo em relação à adaptação de live-action de ‘Avatar: The Last Airbender’ da Netflix, tanto que até recebeu alguns comentários negativos há alguns dias por certas mudanças que parecem ter sido implementadas. No entanto, as primeiras reações dos críticos estão aqui e tudo indica que a Netflix acertou novamente.

A produção segue a história de Aang, o último Avatar e mestre dos quatro elementos, em um mundo dividido pela guerra e pela luta pelo poder. Acompanhado por seus amigos Katara e Sokka, Aang embarca em uma jornada para dominar o controle dos elementos e restaurar o equilíbrio em um mundo dilacerado pelo conflito.

O que os críticos disseram

As primeiras reações dos críticos têm sido em sua maioria positivas, destacando vários aspectos da série. A direção da série é elogiada, com uma atenção especial às cenas de ação e efeitos visuais que dão vida ao controle dos elementos (dobragem), parte fundamental do mundo de Avatar: The Last Airbender.

Apesar disso, algumas críticas apontam certos tropeços nas atuações e no ritmo da narrativa, mas, de forma geral, as primeiras impressões parecem indicar que a Netflix capturou a essência e o espírito da amada série animada. A seguir, deixamos alguns dos comentários feitos pelos especialistas:

Mike Thomas, do Collider: “O primeiro episódio de #AvatarTheLastAirbender da Netflix é fantástico! Desde a cena inicial, você percebe que é muito melhor do que o filme de 2010. As lutas são ótimas, mas os destaques são os atores. Essas crianças SE SENTEM como a Equipe Avatar. Uma nova e divertida versão de um clássico atemporal”.

Joshua Yehl, do IGN: “O primeiro episódio de #AvatarTheLastAirbender da Netflix é bastante incrível. É mais dramático, maduro e violento do que o original. A melhor parte é o que eles adicionam para dar mais corpo e enriquecer a história que já conhecemos, como mostrar a Ordem 66 dos Mestres do Ar. Um ótimo começo!”

Por outro lado, Rafael Motamayor, do IndieWire, disse que “finalmente posso dizer que o primeiro episódio de #AvatarTheLastAirbender é uma grande decepção. Claro, o controle dos elementos parece ótimo e, no geral, visualmente é sólido, mas esta é uma adaptação mista. Muita exposição, má escrita e ritmo horrível. No entanto, Dallas Liu é ótimo”.