BBB 24: revelado o motivo de Pitel chorar e questionar o significado de grupo

BBB 24: Pitel chora ao se sentir traída dentro do reality show

Pitel explodiu e questionou o significado de um grupo dentro do BBB 24. Depois do Sincerão, nesta segunda-feira (19), a alagoana não segurou o choro e nem os seus pensamentos dentro da cabeça e falou sobre o jogo de Raquele.

“Como é que você se posiciona contra o seu próprio grupo? Independente de quem viu…só se você não tiver nenhuma opção”, questionou ela, depois que viu a líder da semana rasgar uma carta e foto da família de Rodriguinho, seu aliado dentro do reality show.

Chorando muito, Pitel estava ao lado de outros aliados no quarto gnomo e lembrou que, durante a liderança, Raquele disse que votaria em Wanessa Camargo, mas isso não aconteceu: “Ela disse que iria botar a Wanessa, por que ela estava lá”.

O Sincerão mexeu muito com a sister, que também soltou o verbo em Davi. No quarto, ela disse que não entende o motivo da carta do brother ficar intacta: “Todo mundo sabe o que o Davi fez. O Davi estava lá. O que é isso, gente?”, questionou Pitel.

Ao lado da sister, Fernanda ressaltou que era para Davi ter tido a carta destruída, afinal, ele foi “bem incoerente mesmo”. Depois disso, Michel perguntou quem ela colocou e a resposta foi direta: “A Leidy e o Lucas. Só que, quem ficou por último, poderia ter colocado o Davi também, a qualquer momento”, disse a confeiteira.

Por fim, Pitel fala sobre Mateus. A sister afirma que entende o motivo dele ter rasgado sua carta no Sincerão: “Está certo, eu rasgaria a dele, com dó. Ele já foi Anjo. Mas eu não rasgaria a de nenhum de vocês. Só se não tivesse nenhuma opção”, confirmou a alagoana.

Vale ressaltar que apenas Deniziane, Fernanda, Matteus, que são os emparedados da semana, a líder Raquele e o anjo Michel participaram da dinâmica e tiveram o poder de destruir as cartinhas e fotos da família dos seus rivais.

