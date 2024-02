BBB 24: essa foi a razão para Bin Laden chamar participante de ‘fraude’ e ‘fake’

O caos se formou depois do último Sincerão do BBB 24 e Bin Laden chamou Michel de “fraude” e “fake news”. O MC também afirmou que o participante mentiu ao dizer no quarto que votaria em Wanessa Camargo para o próximo paredão.

Aos berros, o famoso não se importou ao dizer que pode revelar muita coisa sobre aquilo que ouviu dentro do quarto, mas Michel afirmou que nunca falou que votaria na cantora pop e colocou até Rodriguinho no meio da briga.

“O que eu falava mal da Wanessa?”, questionou Michel. Em seguida, Bin Laden grita: “Você iria votar nela. Sua máscara está caindo, seu mentiroso, seu falso, fraude...fake news”.

BBB 24: depois do Sincerão, Bin Laden perde a cabeça com Michel (Reprodução/Globoplay)

O funkeiro ficou cada vez mais nervoso e chamando Michel para a briga e disse que poderia soltar muita coisa: “Na dinâmica, você falou que iria votar nela e esqueceu. Você ficou falando um monte de coisa lá no quarto. Sai do quarto para saber o que está acontecendo”.

A briga entre os brothers aconteceu na sala da casa do BBB 24 e Wanessa Camargo acompanhou tudo. Em um determinado momento, a câmera mostra a participante do camarote com uma cara assustada ao ver a discussão.

Vale destacar que durante o Sincerão desta segunda-feira (19), os participantes tiveram que escolher um outro confinado e destruir uma carta e foto da família. Antes disso, era preciso dar motivos para tal ato.

A dinâmica causou muito choro dentro do reality show e muita crítica na web. Boninho foi chamado de “sem coração” por diversos fãs do Big Brother Brasil.

Com os nervos à flor da pele, terça-feira (20) é dia do nono paredão do BBB 24. O público pode votar entre Deniziane, Fernanda e Matteus. Vale destacar que agora o voto é para eliminar!

