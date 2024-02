Visto como um dos programas mais cruéis de todos os tempos, o BBB da última segunda-feira (19) causou muito choro e discussões.

Durante o ‘Sincerão’, os brothers e sisters Deniziane, Fernanda e Matteus, que estavam no Paredão, além do Anjo Michel e a Líder Raquele, tiveram que destruir as cartas dos familiares um dos outros. Além disso, Davi e Wanessa, os únicos que não tiveram as cartas destruídas, também tiveram que escolher entre o Anjo, Líder e emparedados para destruir as cartas.

Rodriguinho chegou a dizer que iria embora do programa após ter a carta dos seus familiares destruída durante dinâmica. “Para mim, acabou. Eu vou embora”, disse ele durante conversa com Pitel.

No fim, os únicos que puderam ler as cartas enviadas foram Deniziane, Fernanda, Wanessa e Davi. Contudo, quem está aqui fora pode ler todas as cartas que foram destruídas.

Davi

BBB 24: Após ‘Sincerão’ pesado, veja o que os parentes escreveram nas cartas destruídas no reality Imagem: Globo

Deniziane

BBB 24: Após ‘Sincerão’ pesado, veja o que os parentes escreveram nas cartas destruídas no reality Imagem: Rede Globo

Fernanda

BBB 24: Após ‘Sincerão’ pesado, veja o que os parentes escreveram nas cartas destruídas no reality Imagem: Rede Globo

Wanessa

BBB 24: Após ‘Sincerão’ pesado, veja o que os parentes escreveram nas cartas destruídas no reality Imagem: Rede Globo

Alane

BBB 24: Após ‘Sincerão’ pesado, veja o que os parentes escreveram nas cartas destruídas no reality Imagem: Rede Globo

Beatriz

BBB 24: Após ‘Sincerão’ pesado, veja o que os parentes escreveram nas cartas destruídas no reality Imagem: Rede Globo

Giovanna

BBB 24: Após ‘Sincerão’ pesado, veja o que os parentes escreveram nas cartas destruídas no reality Imagem: Rede Globo

Isabelle

BBB 24: Após ‘Sincerão’ pesado, veja o que os parentes escreveram nas cartas destruídas no reality Imagem: Rede Globo

Leidy Elin

BBB 24: Após ‘Sincerão’ pesado, veja o que os parentes escreveram nas cartas destruídas no reality Imagem: Rede Globo

Lucas Henrique

BBB 24: Após ‘Sincerão’ pesado, veja o que os parentes escreveram nas cartas destruídas no reality Imagem: Rede Globo

Matteus

BBB 24: Após ‘Sincerão’ pesado, veja o que os parentes escreveram nas cartas destruídas no reality Imagem: Rede Globo

MC Bin Laden

BBB 24: Após ‘Sincerão’ pesado, veja o que os parentes escreveram nas cartas destruídas no reality Imagem: Rede Globo

Michel

BBB 24: Após ‘Sincerão’ pesado, veja o que os parentes escreveram nas cartas destruídas no reality Imagem: Rede Globo

Pitel

BBB 24: Após ‘Sincerão’ pesado, veja o que os parentes escreveram nas cartas destruídas no reality Imagem: Rede Globo

Raquele

BBB 24: Após ‘Sincerão’ pesado, veja o que os parentes escreveram nas cartas destruídas no reality Imagem: Rede Globo

Rodriguinho

BBB 24: Após ‘Sincerão’ pesado, veja o que os parentes escreveram nas cartas destruídas no reality Imagem: Rede Globo

Yasmin

BBB 24: Após ‘Sincerão’ pesado, veja o que os parentes escreveram nas cartas destruídas no reality Imagem: Rede Globo

