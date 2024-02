A ‘sósia’ de Kate Middleton que impressionou no evento e foi coroada como a rainha da moda

“E ela fará, não há dúvida, mesmo que no caminho nos presenteie com algum lampejo de realeza”, destaca o meio.

Os saltos altos de Meg seriam do agrado de Kate Middleton

Recentemente, na última edição dos Prêmios Bafta, Meg Bellamy usou um deslumbrante vestido preto com decote assimétrico e uma profunda abertura lateral da Armani Privé, combinado com sapatos que certamente seriam do agrado da própria Kate Middleton.

A "sósia" de Kate Middleton que impactou em um evento e foi coroada como a rainha da moda Meg Bellamy interpretou o papel de Kate Middleton quando era estudante ( Jeff Spicer/ Stephane Cardinale - Corbis /Max Mumby/Indigo / WPA Pool /Foto: Getty Images)

Um par de saltos médios, acabamento acetinado e fecho sobre o peito do pé que, longe de parecerem desconfortáveis à primeira vista, são percebidos como leves e, ao mesmo tempo, elegantes.

O tipo de sapato ideal para pisar o tapete vermelho e evitar tropeços em termos de estilo. Um modelo que Middleton usaria e Bellamy escolheu por ela.

Garantem que os sapatos de salto alto e elegantes causaram sensação entre aqueles que acompanhavam a vida de Kate como estudante universitária, que passou de botas altas e calças justas para a simpatia, elegância e vontade de se esforçar ao máximo para estar à altura do cargo que hoje ocupa na realeza após se casar com o príncipe William.

