A minissérie turca que todos devem assistir na Netflix: tem 7 episódios e vai te deixar à beira das lágrimas

É uma das séries da Netflix com mais visualizações, quebrando recordes todas as semanas na plataforma de streaming. Estamos falando de “De quem estamos fugindo?”, que se tornou uma das mais assistidas.

"A mãe e sua filha vivem como fugitivas enquanto sua história sombria começa a se revelar através de depoimentos recebidos pela polícia. Baseado no romance de Perihan Magden", lê-se na sinopse oficial da Netflix.

Esta produção turca estreou em 2023 na plataforma e continua sendo um sucesso entre os usuários. Com apenas sete episódios e dirigida por Umut Aral e Gökçen Usta Çaylar, sua trama apresenta drama e suspense que fazem todos chorarem.

A série é baseada no romance homônimo de Perihan Mağden, é um drama de suspense que nos fará ver como o laço inquebrável entre uma mãe e uma filha será colocado em perigo ao viverem uma vida como fugitivas.

“De quem estamos fugindo?” tem 7 episódios, com duração aproximada de 40 minutos. E, de acordo com a própria plataforma da Netflix, esses episódios não possuem nenhum nome, apenas numeração.

Elenco da minissérie

Melisa Sözen

Eylül Tumbar

Devrim Kabacaoglu

Kubilay Tunçer

Birand Tunca

Dias Tussupbekov

Enver Husrevoglu

Denizhan Akbaba

Taylor Lauren

Com suas primeiras imagens tão atraentes quanto sua narrativa, “De quem estamos fugindo??”, pelo seu título original, ou “Who Were We Running From?”, pelo seu título em inglês, nos deixou impressionados desde o início. Marcando o retorno de uma série turca ao topo da Netflix e tornando esta série uma das produções mais interessantes da Turquia no ano; que segue a vida fugitiva de Bambi e sua mãe.