A decisão do rei Charles III fez com que pensassem que temem sua morte

Rei Charles III / Camila Parker O rei Charles III e a rainha Camilla da Grã-Bretanha acenam para a multidão na varanda do Palácio de Buckingham após a cerimônia de coroação, em Londres, sábado, 6 de maio de 2023 (AP Photo/Petr David Josek) (Petr David Josek/AP)

O rei Charles III está começando sua luta contra o câncer, que foi diagnosticado algumas semanas atrás depois de ser detectado durante uma cirurgia de próstata à qual ele se submeteu. Embora a família real não tenha especificado que tipo de câncer é, o monarca fez algumas aparições.

Embora os olhos estivessem voltados para Kate Middleton, que passou por uma cirurgia abdominal da qual pouco se sabe, a verdade é que é o rei da Inglaterra quem estaria no meio deste forte sofrimento.

A incerteza cercou o reino Unido depois que o rei abandonou suas funções apenas 17 meses após assumir o trono ao lado de sua esposa Camila Parker. E agora ele teve um gesto que muitos afirmam que o ex de Diana Spencer teme sua morte.

O rei Charles III e a decisão que alertou os seguidores da realeza

Depois de iniciar o tratamento para combater o câncer, o rei Charles decidiu comparecer ao serviço religioso em sua residência campestre de Sandringham, no reino Unido, no último domingo.

O filho da falecida rainha Elizabeth II cumprimentou um grupo de pessoas antes de ter um encontro caloroso com o padre Paul Williams. Este seria o segundo domingo consecutivo em que Charles III participa do serviço religioso, sendo visto chegando na companhia da rainha Camila.

Vamos lembrar que foi em 5 de fevereiro passado que a monarquia britânica decidiu compartilhar o difícil momento que o rei está enfrentando, resultando nas responsabilidades do trono sendo assumidas pelo príncipe William, futuro herdeiro da coroa.

Após sua visita ao sacerdote , surgiram diferentes comentários nas redes sociais sobre a possível morte do rei aos 75 anos, pois usuários afirmam que ele teme por sua vida. No entanto, há aqueles que o aplaudem por ter se refugiado em Deus no meio da adversidade que enfrenta.

“Sua majestade tem medo? Para lembrar que há um Deus no céu”, “Parece que o rei teme sua morte”, “Charles indo à missa após diagnóstico de câncer, acho que está com medo”, “Como todos os pecadores, busca o perdão. A justiça Divina NÃO SE COMPRA, é ao longo de suas boas ações DE VIDA (durante sua vida) que se OBTÉM O PRÊMIO, PAZ E AMOR DO SUPREMO. Não há redenção para NENHUM DOS 7 PECADOS CAPITAIS”, foram alguns comentários.