A aterrorizante profecia de Nostradamus sobre o Rei Charles III que impacta o mundo

A notícia de que o Rei Charles III foi diagnosticado com câncer causou um grande impacto em todo o mundo algumas semanas atrás, o que foi confirmado pela família real britânica. Isso levou o monarca a se manter afastado da vida pública enquanto estiver em tratamento para sua doença.

Esta notícia foi relacionada por meios internacionais com o livro "As Profecias", do conhecido Nostradamus.

De acordo com o portal espanhol ABC, uma previsão do renomado alquimista francês estaria ligada ao pai de William e Harry.

Num texto do referido escrito, o astrólogo afirma que em 2024 ocorrerá a "expulsão forçada do Rei das Ilhas".

Dessa forma, esse fato seria interpretado com a possível abdicação de Charles, o que está relacionado com sua doença.

É importante mencionar que esta não é a única profecia de Nostradamus para 2024 que está causando alvoroço nas redes, pois também fala de um possível novo Papa.

“Através da morte de um Pontífice muito idoso, um romano de boa idade será eleito, dele se dirá que enfraquece sua sede, mas permanecerá por muito tempo sentado e em atividade mordaz”, afirma no escrito.