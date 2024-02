4 filmes na Netflix que valem a pena assistir antes que sejam removidos

De 20 a 25 de fevereiro, a Netflix irá lançar alguns dos filmes mais esperados do mês, como ‘Através da Minha Janela - Olhos nos Olhos’, o terceiro e último capítulo da trilogia de romance ‘Através da Minha Janela’.

No entanto, ao mesmo tempo, a plataforma de transmissão removerá vários longas-metragens durante este período; entre eles, vários filmes que definitivamente valem a pena assistir antes que sejam removidos.

Filmes que sairão da Netflix em fevereiro, mas que você precisa assistir antes

Por isso, a seguir, apresentamos quatro dos filmes que serão removidos do catálogo do gigante do streaming esta semana e que você precisa assistir (ou reassistir) porque são cativantes.

Crime e Desejo (2021)

Jack Huston, Emilia Clarke e Sophie Lowe são os protagonistas deste drama de suspense de Phillip Noyce que não te deixa desviar o olhar da tela durante mais de uma hora e meia de duração.

Sinopse: Em uma pequena cidade do Kentucky, o romance entre um agente do FBI e uma informante viciada em drogas acaba saindo do controle. Baseado em uma história real.

Último dia para assistir no Netflix: 23 de fevereiro

Segunda-feira (2020)

Os atores Sebastian Stan, Denise Gough e Yorgos Pirpassopoulos lideram este romance que fará você viver uma verdadeira montanha-russa de emoções ao longo de suas quase duas horas de duração.

Sinopse: Um encontro fortuito entre dois expatriados americanos em Atenas, Grécia, se transforma em um romance apaixonado e potencialmente angustiante.

Último dia para assistir na Netflix: 23 de fevereiro

Adoráveis Mulheres (2019)

Greta Gerwig dirigiu e escreveu esta adaptação do romance homônimo de Louisa May Alcott, que teve Saoirse Ronan como protagonista ao lado das atrizes Emma Watson, Florence Pugh e Eliza Scanlen.

Sinopse: Determinada a abrir caminho na década de 1860, uma escritora relembra os momentos difíceis e ao mesmo tempo doces que passou com suas três irmãs obstinadas e um amigo próximo.

Último dia para assistir na Netflix: 25 de fevereiro

Really Love (2020)

Os atores Kofi Siriboe, Yootha Wong-Loi-Sing e Michael Ealy são as estrelas principais deste filme romântico que marcou a estreia de Angel Kristi Williams na direção de longas-metragens.

Sinopse: Um pintor em ascensão tenta fazer um nome no difícil mundo da arte, enquanto tem um romance inesperado com uma ambiciosa estudante de direito.

Último dia para ver na Netflix: 25 de fevereiro