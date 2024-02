U2 interrompe show e Bono pede que plateia grite o nome de Alexei Navalny

No último sábado, dia 17 de fevereiro, uma manifestação política tomou conta do The Sphere, em Las Vegas. Durante um show do U2, Bono, vocalista da banda, fez questão de realizar uma manifestação de apoio a Alexei Navalny, líder da oposição russa, morto na sexta-feira dia 16 de fevereiro.

Conforme publicado pelo Estadão, a manifestação ocorreu durante uma das pausas entre as músicas. Na ocasião, Bono fez um discurso sobre a situação política envolvendo Rússia e Ucrânia, e relembrou o marco de 2 anos da invasão russa no país.

“Na próxima semana fará 2 anos da invasão de Putin, para essas pessoas a palavra liberdade não é apenas uma palavra em uma música. Liberdade é a palavra mais importante no mundo, tão importante que ucranianos estão lutando e morrendo por ela.Tão importante que Alexei Navalny escolheu desistir de sua liberdade”.

“Aparentemente, Putin nunca dirá seu nome. Então pensei que hoje, nós, pessoas que acreditamos na liberdade, devemos dizer seu nome. Não apenas lembrá-lo, mas dizê-lo: Alexei Navalny!”, declara Bono que, em seguida, puxa um coro em homenagem ao ativista.

Assista:

Morte na prisão

Na última sexta-feira, dia 16 de fevereiro, foi confirmada por autoridades locais a morte de Alexei Navalny, opositor e principal crítico do presidente Vladimir Putin. Ele estava preso em uma colônia penal localizada em Kharp, região do Ártico russo.

Segundo informações publicadas pelo porta-voz de Navalny, Kira Yarmysh, nas redes sociais, a mãe e os advogados do ativista não foram autorizados a ver o corpo.

“Um dos advogados foi literalmente empurrado para fora. Quando perguntados se o corpo de Alexei estava lá, os funcionários não responderam. Eles não dizem quanto tempo vai demorar. A causa da morte ainda é ‘desconhecida’. Eles mentem, tentam ganhar tempo e nem tentam disfarçar”, declarou.

Conforme o sistema prisional, Navalny passou mal após uma caminhada e perdeu a consciência, sendo declarado morto quando as tentativas de reanimação não foram efetivas. “Todas as medidas de reanimação foram realizadas, mas não produziram resultados positivos. Médicos de emergência confirmaram a morte do condenado. As causas ainda estão sendo estabelecidas”.

