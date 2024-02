The Guardian alerta que os chilenos colapsaram o Instagram do Museu Britânico pedindo a devolução do moai

Esta segunda-feira, o Chile amanheceu mencionado no jornal inglês The Guardian e por trolls. Sim, já que o veículo de comunicação informou que o Museu Britânico está “enfrentando uma onda de trolls das redes sociais provenientes” de nosso país.

Garante que os chilenos inundaram as publicações do Instagram do museu pedindo a devolução do moai que se encontra lá. "O museu tem dois moai, que foram retirados de Rapa Nui (Ilha de Páscoa) por topógrafos britânicos em 1868, e há muito tempo existem demandas para que os britânicos os devolvam a Rapa Nui, que é território chileno", esclarece o texto.

E claro, desde janeiro, os usuários chilenos das redes sociais têm inundado a seção de comentários do Instagram e o museu foi obrigado a fechar os comentários em publicações recentes.

A campanha do retorno

O influenciador Mike Milfort, baseado em Santiago, iniciou a campanha online para incentivar o retorno dos monólitos.

No entanto, a ação gerou críticas na própria ilha. Pedro Edmunds Paoa, prefeito de Rapa Nui, afirmou que o Presidente Gabriel Boric, que apoiou a campanha, “não deveria politizar algo que é tão holístico, espiritual e culturalmente importante para nós”.