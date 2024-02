Sydney Sweeney: este é o segredo da atriz para parecer forte e confiante

Sydney Sweeney Ford Mustang 1965 Ford e Sydney Sweeney em colaboração com Dickies para uma nova linha de roupa em frente a seu Mustang personalizado de 1965

Sydney Sweeney, a talentosa atriz conhecida por sua habilidade na atuação e sua impressionante beleza, continua sendo o centro das atenções em 2024 com projetos cinematográficos emocionantes.

Além de seu talento no mundo do entretenimento, durante uma entrevista com a ‘WomensHealth’, Sydney compartilhou detalhes sobre sua rotina de exercícios e hábitos saudáveis que a ajudam a se manter em forma e se sentir confiante.

Para Sydney Sweeney, o objetivo de sua rotina de exercícios não é apenas cuidar de seu físico, mas também desfrutar e se sentir bem emocionalmente. A atriz mencionou: "Sempre que me sinto forte, significa que estou feliz e confiante, a força é a felicidade interior e o amor por si mesma".

A atriz também mencionou os esportes que a ajudam a manter-se em forma.

Atividades que mantêm Sydney Sweeney forte e segura

Esqui

Sydney tem sido uma entusiasta do esqui desde a infância. Ela até fez parte de uma equipe de esqui na juventude.

Além disso, ela também explorou o esqui aquático estilo slalom, uma disciplina que requer grande resistência física. Sydney mencionou: "Notei uma grande mudança no meu corpo depois de passar todo o verão [esquiando]. Meus braços estão mais fortes, mais esculpidos. Meus abdominais estão sólidos como uma rocha".

Caminhada

A atriz desfruta da conexão com a natureza e da sensação de liberdade que a caminhada proporciona.

Ela mencionou como ela e seu cachorro resgatado desfrutavam dessa atividade: "Fazíamos aventuras de seis horas: escalávamos rochas e árvores e encontrávamos riachos e trilhas. Não havia trilhas propriamente ditas. Simplesmente explorávamos".

Artes marciais mistas (MMA)

Desde os 12 anos, Sydney tem praticado artes marciais mistas. Ela encontrou neste esporte um desafio físico e mental, assim como uma comunidade que promove a disciplina e o respeito.

Ele disse: "Eu queria encontrar algo que fosse um desafio físico como tudo o que havia em meu país. Alguns dos meus amigos estavam treinando MMA e fazendo grappling, e eu pensei, 'Isso é incrível'".

No final, a atriz enfatizou que sua principal abordagem ao se exercitar não é apenas física, mas também mental. Desfrutar dos treinos é fundamental para manter uma rotina bem-sucedida.

Além de preparar e treinar o corpo, a atitude mental e a determinação são fundamentais para obter resultados satisfatórios.

Sweeney concluiu dizendo: “Você tem que treinar, você tem que preparar seu corpo. Mas no final, é a mente sobre a matéria”.