Robert Downey Jr se emociona ao falar da importância de Christopher Nolan em filme

Durante uma recente entrevista, o ator Robert Downey Jr. expressou sua emoção ao falar sobre a importância do diretor Christopher Nolan em seu próximo filme ‘Oppenheimer’.

Downey destacou como Nolan foi fundamental para sua participação no projeto, fornecendo uma visão do que era possível para sua carreira. Downey Jr. compartilhou como recebeu a oferta para interpretar o papel de Lewis Strauss, o principal antagonista de ‘Oppenheimer’. O ator revelou:

"Eu estava em um momento da minha vida, da minha carreira, em que precisava que alguém tivesse uma visão do que era possível para mim e que eu não podia ver por mim mesmo"

E continuou: "Recebi a ligação de que deveria ir para a casa do Chris, o que já é emocionante. Estive sondando o terreno há semanas!"

Durante a entrevista, Robert também elogiou o diretor ao dizer: "Você é generoso no tempo que se permite para ajudar as pessoas a encontrar as cenas se não estiverem exatamente no ponto".

Surpresa de Cillian Murphy

Cillian, que trabalhou em vários filmes de Christopher, incluindo ‘Oppenheimer’, também ficou surpreso com a oferta.

Murphy revelou que o diretor o contatava a cada poucos anos para falar sobre novos projetos, mas ele não tinha ideia de que seria considerado para o papel principal em ‘Oppenheimer’.

Esta revelação emocionou Cilian e o encheu de gratidão pela oportunidade de colaborar novamente com o diretor.

Por outro lado, Downey também mencionou o compromisso e dedicação de Cillian Murphy, que teve uma significativa perda de peso para seu papel no filme.