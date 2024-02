Prêmio People’s Choice 2024: Stray Kids e Jungkook do BTS estão entre os vencedores

Stray Kids e Jungkook do BTS entre os ganhadores do People’s Choice Awards 2024. / Foto: BIGHIT MUSIC / JYP Entertainment

No último domingo, 18 de fevereiro, foi realizada a cerimônia de entrega dos prêmios People’s Choice Awards 2024 no Barker Hangar em Santa Monica, Califórnia, onde foram premiados os melhores em filmes, música, televisão e cultura pop.

Por outro lado, na última década, o gênero K-Pop ou pop coreano alcançou uma popularidade inimaginável. No entanto, até há alguns anos atrás, dezenas de premiações americanas começaram a levá-los em consideração para seus eventos e, em 2024, os People's Choice Awards optaram por incluir vários artistas e grupos sul-coreanos.

Todos os artistas de K-Pop que ganharam no People’s Choice Awards de 2024

O grupo/duo do ano

Dan + Shay



Fuerza Regida



Grupo Frontera



Jonas Brothers



Old Dominion



Paramore



Stray Kids (ganhador)



TOMORROW X TOGETHER



O artista masculino do ano

Bad Bunny



Drake



Jack Harlow



Jung Kook (ganhador)



Luke Combs



Morgan Wallen



Post Malone



The Weeknd

No caso do Stray Kids, eles agradeceram aos STAY, como é conhecido seu fandom, com as seguintes palavras: “É uma verdadeira honra ganhar o prêmio de Grupo/Duo do Ano no People’s Choice Awards 2024! STAY, obrigado por este precioso prêmio”.

Por sua vez, Jungkook, ou o Golden Maknae do BTS, usou a conta oficial do grupo sul-coreano no Twitter (X) para compartilhar o seguinte, “Estou muito grato por ser honrado como ‘ARTISTA MASCULINO DO ANO’ no People’s Choice Awards deste ano. Muito obrigado ao ARMY pelo amor e apoio contínuo! Vocês tornaram isso possível.”.

Com isso, Jungkook do BTS faz história e se torna o primeiro artista solo de k-pop a ganhar um MTV VMA, um MTV EMA e um Billboard Music Award, e é o primeiro e único artista asiático a ganhar o prêmio 'Artista masculino do ano' no People's Choice Awards.