Os fãs de Shakira já estão começando o pre-save do seu novo álbum ‘Las mujeres ya no lloran’. Como você pode fazer isso?

Shakira continua dando surpresas aos seus fãs em sua carreira musical, pois embora tenham sido ouvidos alguns novos singles que ela lançou, agora ela anunciou um projeto que emociona todos os seguidores que ela tem ao redor do mundo, o lançamento de seu novo álbum intitulado ‘As mulheres já não choram’ e terá como data de lançamento o próximo dia 22 de março de 2024.

Para gerar expectativa em seus fãs ao redor do mundo, ela escreveu: “Las mujeres ya no lloran. (Mulheres não choram mais) [...] Meu novo álbum, que será lançado em 22 de março, não foi criado apenas por mim, mas sim com todos vocês e com minha matilha de lobas que estiveram ao meu lado em cada passo”.

A colombiana afirmou que a produção deste novo álbum foi uma maneira de voltar à vida e reconstruir-se novamente. Após se separar de Gerard Piqué, Shakira decidiu deixar Barcelona e se mudar para Miami junto com seus dois filhos, Milan e Sasha, e expressar todas as suas dores em músicas como 'Te Felicito' com Rauw Alejandro, 'Monotonía' com Ozuna, 'Music Session #53' com Bizarrap, 'TQG' com Karol G, 'Copa Vacía' com Manuel Turizo e 'Acróstico', uma música em que seus dois filhos participam.

Agora, ela lançará um álbum inteiro que está deixando o mundo da música em expectativa. "A produção desta obra foi um processo alquímico. Ao escrever cada música, reconstruí a mim mesma. Ao cantá-las, minhas lágrimas se transformaram em diamantes e minha vulnerabilidade em resiliência", afirmou na postagem que publicou em seu Instagram.

Muitos seguidores já podem acessar a pré-venda do álbum da barranquillera, pois essa opção já está disponível em plataformas digitais como Spotify e Apple Music.

Passos para o pre-save do álbum ‘Las mujeres ya no lloran’, de Shakira no Spotify.

Todos os seguidores devem seguir estes passos: