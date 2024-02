O filme brutal baseado na história real mais impactante que está fazendo sucesso na Netflix

A Netflix conseguiu consolidar-se como uma janela para o mundo hindu através de ‘O que ignoramos’, um longa-metragem indiano do renomado diretor Pulkit, que apresenta alguns dos casos mais atrozes de abuso contra menores.

‘O que ignoramos’: um filme cheio de suspense e drama de origem indiana

O filme, baseado em eventos da vida real e dirigido e roteirizado por Pultik Samrat, gira em torno de Vaishali Singh, uma jornalista que trabalha para uma rede de televisão muito humilde. Ela descobre acidentalmente um segredo chocante sobre um local na cidade de Munawwarpur, no norte da Índia, onde jovens meninas são abusadas repetidamente. Diante desse cenário difícil e enfrentando várias adversidades, a jovem repórter busca a verdade, lutando contra os poderosos homens que a ameaçam.

"Com a ajuda de uma corajosa garota chamada Sudha e um oficial de polícia chamado SS Jasmeet Gaur, Vaishali luta contra as pessoas poderosas envolvidas no abuso. No final, a justiça prevalece e os perpetradores são expostos. O filme lança luz sobre a importância de enfrentar a injustiça e lutar pelo que é correto", revela a sinopse oficial.

"Uma jornalista local em busca de uma história se lança a investigar uma série de casos de abuso em um abrigo de meninas que está sendo ocultado a todo custo"

É um filme que estreou em 9 de fevereiro passado e segue uma trama cheia de suspense, crime e investigação jornalística que conseguiu se posicionar entre as tendências mais vistas de toda a gigante do streaming. Assim, o longa-metragem mostra a jornada implacável de uma jovem repórter em busca de justiça para trazer à luz um crime horrível.