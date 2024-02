Netflix: é lançado teaser de ‘A Rainha das Lágrimas’

Embarque em um romance fugaz com A Rainha das Lágrimas , a comédia romântica estrela da Netflix neste 2024, que estreia em 23 de março . Esta série conta com a dupla magnética de Kim Soo Hyun e Kim Ji Won , sob a narrativa de Park Ji-Eun , a escritora de ‘Aterrisagem de emergência em seu coração’. Ambientada no impiedoso mundo das intrigas empresariais, ‘A Rainha das Lágrimas’ tece uma história de amor, resistência e evolução, tornando-a o espetáculo romântico imperdível do ano.

A dinâmica do poder e do romance: Os personagens e a história de ‘A rainha das lágrimas’

Os pôsteres de ‘A Rainha das Lágrimas’ revelam a dinâmica entre o casal Baek Hyeon-u e Hong Hae-in, insinuando suas características excepcionais e sua relação complexa. A promessa de Hong Hae-in de ser um apoio incondicional contrasta com o ceticismo de Baek Hyeon-u, refletindo uma representação da confiança e da dinâmica de poder. A série apresenta uma história cativante com personagens únicos, onde a “rainha” e “seu homem” simbolizam uma inversão dos papéis tradicionais, despertando a curiosidade sobre a profundidade de sua relação.

Estreia o trailer de ‘A Rainha das Lágrimas’. / Foto: Cortesia (Netflix)

Um elenco de atores incríveis e uma roteirista de sucesso

A ‘Rainha das Lágrimas’ está pronta para receber o carinho dos fãs graças à colaboração desses titãs da indústria. O roteiro da escritora Park Ji-Eun, conhecida por ‘Aterrisagem de Emergência em seu Coração’ e ‘Meu Amor das Estrelas’ - da qual surgiu a “síndrome Hallyu” - se une à direção de Jang Young-Woo e Kim Hee-Won, de ‘Vincenzo’ e ‘As Irmãs’. A série conta com as atuações de Kim Soo Hyun (’Está Bem Não Estar Bem’, ‘Meu Amor das Estrelas’) e Kim Ji Won (’Descendentes do Sol’, ‘Amor na Cidade’, ‘Lutando Pela Minha Vida’), atores renomados por seus papéis dinâmicos e presença na tela, o que promete um retrato dos personagens que ressoará nos espectadores.

Estreia o trailer de ‘A Rainha das Lágrimas’. / Foto: Cortesia (Netflix)

A comédia romântica do ano que você não pode perder

A série promete uma montanha-russa de emoções, captadas perfeitamente no teaser trailer, onde Kim Soo Hyun pergunta "por que você é tão bonita para mim?", apontando para o renascimento de seu amor por Kim Ji Won. Sua dinâmica vai de emocionalmente intensa a humoristicamente combativa, mostrando sua jornada desde a confrontação até o redescobrimento do amor. Os diálogos e a química entre os protagonistas sugerem uma história cheia de risos e momentos sinceros, desafiando as normas do romance tradicional.

‘A rainha das lágrimas’ redefine a típica fórmula da relação amor-ódio no contexto do casamento, oferecendo uma nova perspectiva sobre o renascimento do romance. Esta série é um convite para explorar as complexidades do amor e a jornada de retorno a ele, tendo como pano de fundo a alta sociedade e as intrigas empresariais.