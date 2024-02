‘Médicos em colapso’: tudo o que você deve saber sobre o k-drama que chega à Netflix em fevereiro

‘Médicos em colapso’ promete se tornar o próximo k-drama da moda no Netflix | (JTBC)

Os k-dramas são um dos projetos mais populares na Netflix na América Latina. Por isso, a plataforma está sempre adicionando produções feitas na Coreia do Sul ao seu catálogo para a região.

O próximo a chegar à biblioteca será ‘Médicos em colapso’, uma série sobre dois ex-rivais do ensino médio que se tornaram médicos e se reencontram no pior momento, oferecendo conforto um ao outro.

Queres saber mais sobre esta comédia romântica? Continue lendo para descobrir tudo o que precisa saber sobre ela: desde a sinopse, elenco e data de estreia até a quantidade de episódios.

Sobre o que é a série ‘Médicos em colapso’?

O drama da JTBC começa quando dois estudantes do ensino médio conseguem a pontuação perfeita em um importante exame escolar nacional: Yeo Jeong-woo e Nam Ha-neul.

O primeiro é aluno de uma prestigiosa escola em Gangnam. Nunca perdeu o primeiro lugar desde que começou seus estudos, então parecia destinado a entrar na escola de Medicina.

Além de ter boas notas, Jeong-woo também se destaca por ter um bom coração e ser atraente fisicamente. Ele era considerado um gênio agradável, que era amado tanto pelos colegas quanto pelos professores.

Cenas da série coreana ‘Médicos em colapso’ | (JTBC)

A segunda é a filha mais velha de um casal dono de uma fábrica de bolinhos de peixe em Busan. Ela era um gênio obstinado e autoexigente que se esforçava além dos limites para alcançar os 100%.

Ha-neul corria para casa para continuar estudando e não conversava com seus amigos por mais do que alguns minutos. Era vista como "louca por estudos" e até tinha métodos para sacrificar seu sono para aprender.

No início, nenhum deles se conhece e estão felizes por terem o primeiro lugar em seus respectivos contextos. No entanto, seus mundos colidem quando ela acaba sendo transferida para a classe dele.

Jeong-woo, que tinha estudado com distinção durante toda a vida, preocupa-se com o comportamento impetuoso de Ha-neul. O choque gera uma intensa rivalidade que causa estragos em suas vidas.

Cerca de 14 anos depois, eles se reencontram no ponto mais baixo de suas vidas. Depois de conseguirem o que queriam e viverem uma vida que todos invejavam, eles ficaram desempregados.

Jeong-woo, transformado em um famoso cirurgião plástico, passa por uma crise complicada após um estranho acidente médico e é forçado a renunciar após ser processado por uma quantia milionária.

Ha-neul, que agora é uma destacada anestesiologista que prioriza seu trabalho à sua vida pessoal e sofre assédio de um professor, começa a sofrer burnout e precisa renunciar por exaustão.

Embora tivessem um futuro promissor, caem em depressão e acabam inesperadamente sendo vizinhos em uma casa no telhado. Ali eles se tornarão apoio um para o outro. Surgirá o amor?

Quem faz parte do elenco de ‘Médicos em colapso’?

‘Médicos em colapso’ é estrelado pela famosa atriz coreana Park Shin-hye no papel de Nam Ha-neul e pelo renomado intérprete Park Hyung-sik como Yeo Jeong-woo.”

Os atores já tinham atuado juntos em The Heirs (2013). Além disso, o k-drama é o primeiro trabalho da atriz após se casar com o também ator Choi Tae-joon e se tornar mãe.

Cenas da série coreana ‘Médicos em colapso’ | (JTBC)

Yoon Park, Kong Seong-ha e Oh Dong-min completam o elenco principal. Além disso, a série conta com um extenso elenco secundário e participações especiais de várias outras estrelas sul-coreanas.

Quantos capítulos terá ‘Médicos em colapso’?

O drama médico e romântico, criado por Paek Sun-woo e Oh Hyeon-jong, terá um total de 16 episódios. A duração de cada um dos capítulos será de aproximadamente 80 minutos.

Quando ‘Médicos em colapso’ estreia na Netflix?

‘Médicos em colapso’ (’Doctor Slump’, pelo seu título em inglês) estreou em 27 de janeiro na Coreia do Sul. No entanto, a chegada do k-drama na Netflix será em 25 de fevereiro.