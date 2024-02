Johnny Massaro está namorando famoso que conheceu em série

O ator Johnny Massaro, de 32 anos, está namorando o também ator e modelo Miguel Ferrari, de 24. De acordo com o ‘Extra’, o casal está junto desde o fim de 2023 e foram vistos no camarote Folia Tropical, na madrugada do último domingo (18) no Desfiles das Campeãs do Rio de Janeiro.

Johnny havia terminado um relacionamento com o advogado João Pedro Accioly em novembro de 2022 e desde então não assumia um romance publicamente.

Quem é Miguel Ferrari?

O ator e modelo Miguel Ferrari é formado em em Artes cênicas pela Casa das Artes de Laranjeiras (CAL) e atuou na novela ‘Reis’. Ferrari e Massaro se conheceram na série ‘Máscara de oxigênio não cairão automaticamente’, que tem previsão de lançamento em 2024. O ator global é protagonista da série, que está em suas últimas gravações.

Um mês após desistir do BBB 24, Vanessa Lopes deu sua primeira entrevista explicando o que a fez apertar o botão de desistência do reality.

Em conversa com o ‘Fantástico’, a jovem tiktoker revelou que procurou por ajuda médica e que está cuidando da saúde ao lado da família e amigos.

“Eu continuo achando que a decisão foi um alívio, eu continuo muito feliz. Obviamente que eu queria viver muito aquela oportunidade, porque é uma oportunidade única, é uma oportunidade que maioria das pessoas deseja. Mas que eu não tava bem para viver aquilo. Então eu prefiro estar em casa, com os cuidados médicos, tomando meus remédios e com a minha família e meus amigos do que realmente estar da forma que eu tava lá”, explicou Vanessa.