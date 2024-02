Gastronomia e esporte: confira detalhes da estadia de Harry e Meghan Markle no Canadá

Após uma visita emocionante a Londres para ver seu pai, o Rei Charles III, recém-diagnosticado com câncer, o Príncipe Harry e sua esposa Meghan Markle encontraram um refúgio no Canadá para momentos de descontração e lazer.

A dupla, junto ao cantor Michael Bublé e sua esposa, Luisana Lopilato, desfrutou de um jantar em um aclamado restaurante indiano, sob a curadoria do renomado chef Vikram Vij. A noite foi marcada por um festival de sabores picantes, com destaque para kebabs e cogumelos, que conquistaram os paladares de Harry e Bublé, respectivamente.

Harry e Meghan no Canadá - Foto: Instagram/Reuters

No dia seguinte, a aventura continuou com Harry experimentando curling em cadeira de rodas, preparando-se para os Jogos Invictus de inverno de 2025, um evento esportivo internacional para veteranos militares feridos. Esta iniciativa, fundada pelo duque e a duquesa de Sussex, simboliza um poderoso tributo aos heróis que serviram suas nações. A participação de Harry e Meghan em eventos tão significativos no Canadá não apenas destaca seu compromisso contínuo com causas humanitárias, mas também celebra a resiliência e o espírito de comunidade.

A noite no restaurante indiano foi mais do que um simples jantar; foi um ato de apreciação cultural e respeito mútuo. A decisão de Meghan de agradecer pessoalmente à equipe de cozinha, predominantemente feminina, não passou despercebida. Esse gesto simples, mas profundamente significativo, tocou corações e simbolizou a essência da humildade e do reconhecimento.

Os Jogos Invictus, por sua vez, não são apenas uma competição; são uma celebração da força, da coragem e do indomável espírito humano. A primeira edição de inverno desses jogos no Canadá promete ser um marco histórico, reunindo competidores de mais de 20 países em uma demonstração de camaradagem e resiliência.

