Filmes originais da Netflix para crianças que até os adultos vão amar

A Netflix possui um enorme catálogo de séries e filmes voltados para crianças que as mantêm entretidas por algumas horas e são a desculpa perfeita para um fim de semana em família. Embora muitos deles sejam clássicos com os quais crescemos, também possui produções originais que saíram de seu bolso e criatividade, proporcionando grandes e agradáveis surpresas.

Claro, o fato de estarem na categoria ‘infantil’ não significa que sejam exclusivas para eles, pois muitas delas contam histórias encantadoras que os adultos podem desfrutar. Aqui estão algumas recomendações para que você as adicione à sua lista e as assista quando quiser se desconectar um pouco da agitação da vida adulta.

Filmes infantis originais da Netflix que você pode assistir

Klaus

Klaus (Netflix)

Um dos melhores filmes de animação deste ano, aclamado pela crítica e com razão justificada. Embora muitas histórias tenham sido contadas sobre o Papai Noel e seu trabalho de entregar presentes para as crianças, este nos mostra um carteiro que faz um acordo com um fabricante de brinquedos para distribuir presentes em uma pequena cidade. É incrivelmente animado e apresenta um forte apelo à bondade em um mundo onde ela escasseia. Uma ótima história de Natal para toda a família.

Pinóquio de Guillermo del Toro (2022)

Pinocho de Guillermo del Toro Netflix © 2022 (Netflix)

Há uma grande quantidade de versões do clássico conto de Pinóquio que foram adaptadas para o cinema, no entanto, Guillermo del Toro entregou uma verdadeira obra de arte aos fãs. O diretor mexicano não apenas buscou fazer outra adaptação da história, mas fez uma reimaginação cheia de coração.

A versão de Guillermo del Toro de Pinóquio pode ser uma das versões mais filosóficas, sombrias e reflexivas já feitas da obra de Carlo Collodi, o autor original do conto de 1883. Desde introduzir metaforicamente o conceito de fascismo até retratar a forma como a vida e a morte coexistem, o filme oferece grandes lições para todos.

A Fera do Mar (2022)

A Fera do Mar Filmes infantis que os adultos vão adorar (Netflix)

Uma história encantadora acompanhada de uma animação espetacular, com um elenco diverso e lições que convidam à reflexão sobre antigas aventuras marítimas. ‘A Fera do Mar’ se passa em um mundo onde monstros marinhos e caçadores de monstros travaram uma guerra pelo controle dos mares por gerações. Quando uma jovem viaja como clandestina em um lendário navio caçador de monstros, a amizade que ela forma com seu famoso caçador e seu encontro compartilhado com um monstro aterrorizante os leva a questionar o futuro que um dia viram para si mesmos.

A Caminho da Lua (2020)

A Caminho da Lua Filmes para crianças que os adultos vão amar (Netflix)

"Neste musical animado, uma garota constrói um foguete e decola com a esperança de encontrar uma deusa lunar mítica", sinopse Netflix.

Inspirada em uma lenda chinesa, Chang’e, a Deusa da Lua, se apaixona por Houyi, um homem mortal, enquanto tenta voltar para ele. ‘A Caminho da Lua’ tornou-se um dos filmes Netflix para crianças mais atraentes para toda a família. Enquanto as crianças se conectam com seus personagens coloridos e seu humor simples, os pais apreciarão a arte e as lições mais profundas deixadas pela protagonista que lida com a perda de sua mãe e a ideia de dar as boas-vindas a novas pessoas em sua vida. O filme é dirigido pelo veterano da Disney, Glen Keane, um animador por trás de muitos dos filmes do Renascimento da Disney como Aladdin, A Pequena Sereia e A Bela e a Fera.