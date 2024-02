“Eu não tava bem para viver aquilo”, diz Vanessa Lopes em primeira entrevista após desistir do BBB 24

Um mês após desistir do BBB 24, Vanessa Lopes deu sua primeira entrevista explicando o que a fez apertar o botão de desistência do reality.

Em conversa com o ‘Fantástico’, a jovem tiktoker revelou que procurou por ajuda médica e que está cuidando da saúde ao lado da família e amigos.

“Eu continuo achando que a decisão foi um alívio, eu continuo muito feliz. Obviamente que eu queria viver muito aquela oportunidade, porque é uma oportunidade única, é uma oportunidade que maioria das pessoas deseja. Mas que eu não tava bem para viver aquilo. Então eu prefiro estar em casa, com os cuidados médicos, tomando meus remédios e com a minha família e meus amigos do que realmente estar da forma que eu tava lá”, explicou Vanessa.

“Mente rompeu com a realidade”

Antes de desistir do programa, a jovem de 22 anos enfrentou algumas questões psicológicas no confinamento. Uma mudança repentina de comportamento chamou a atenção dos participantes e dos telespectadores. Segundo seu psiquiatra, Lopes passou por um ‘quadro psicótico agudo’.

LEIA TAMBÉM: BBB 24: Nono paredão é formado por Deniziane, Fernanda e Matteus; veja como foram os votos

“Segundo meu psiquiatra, eu tive um quadro psicótico agudo que é como se a minha mente rompesse com a realidade. É como se eu já não entendesse mais o que é a imaginação da minha cabeça e o que é real. Isso aconteceu pelo estresse, pela falta de sono, pela ansiedade, medo do que tava acontecendo lá fora no programa, medo que tava acontecendo dentro do programa”.

Uma das dúvidas de quem assistia era se a participante já enfrentava as questões psicológicas apresentadas no programa antes de entrar na casa. Vanessa revela que sim e que já precisou de acompanhamento médico, mas diz que aquele quadro específico nunca esteve presente.

“Criei várias fanfics na minha cabeça, a todo momento, eu dizia: ‘Olha, pode ser que seja real isso que eu queria na minha cabeça ou não’”.

LEIA MAIS:

⋅ Remake de Renascer: saiba como será a trajetória de Teca na novela

⋅ BBB 24: Sumiço de ovos causa revolta e sister se oferece para ajudar Davi

⋅ Chacinas deixam oito mortos na mesma noite em duas cidades no Ceará; não se sabe se há relação