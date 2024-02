Documentário da Selena Gomez: sobre o que é e onde posso assisti-lo?

Em novembro de 2022, a cantora e atriz Selena Gomez lançou um documentário intitulado “My Mind & Me”, que tem gerado grande interesse e expectativa entre seus seguidores.

Gómez começou sua carreira no mundo do entretenimento desde jovem, fazendo parte do popular programa ‘Barney & Friends’.

No entanto, o grande avanço veio com a bem-sucedida série do Disney Channel, ‘Os Feiticeiros de Waverly Place’, onde interpretou a carismática Alex Russo. A partir desse momento, sua carreira decolou e ela se tornou uma figura reconhecida internacionalmente.

Olhar íntimo para a vida de Selena

O documentário ‘My Mind & Me’, dirigido por Alek Keshishian, oferece uma perspectiva íntima e reveladora da vida e carreira de Selena Gomez.

Neste projeto, a artista compartilha detalhes sobre os últimos seis anos de sua vida, especialmente durante um período em que enfrentou desafios relacionados à sua saúde.

Através deste documentário, Gómez busca transmitir uma mensagem de autenticidade e aceitação de si mesmo.

O documentário explora diferentes aspectos da vida de Selena, abordando tanto o seu sucesso na indústria do entretenimento como os obstáculos pessoais que enfrentou.

Além disso, examina de perto o impacto de sua fama e como lidou com a constante atenção da mídia. Sem contar que a atriz e cantora é aberta e sincera ao falar sobre os desafios de saúde que enfrentou, incluindo seu diagnóstico de lúpus e transtorno bipolar.

O documentário mostra uma versão autêntica e real da vida de uma estrela pop, despojada da imagem glamorosa e superficial que frequentemente está associada à fama.

Se estiver interessado em assistir a este documentário, pode encontrá-lo na plataforma de streaming Apple+. O documentário estreou em novembro de 2022 no AFI Fest e posteriormente fez sua estreia no Apple+.