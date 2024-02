BTS: j-hope celebra seu aniversário e anuncia o lançamento de um novo álbum

j-hope de BTS estreará novo álbum especial 'HOPE ON THE STREET VOL.1'. / Foto: BIGHIT MUSIC

Na véspera de seu aniversário, o ídolo de k-pop de 30 anos de idade e atual integrante do grupo BTS, Jung Ho-seok, mais conhecido como j-hope, lançará um novo álbum especial intitulado “HOPE ON THE STREET VOL.1″, que será lançado no próximo mês de março.

j-hope nasceu em 18 de fevereiro de 1994 na cidade de Ilgok-dong, Gwangju, na Coreia do Sul, e foi em 2013 quando fez sua estreia com o grupo de k-pop BTS, onde atua como rapper e dançarino.

Em março de 2018, j-hope lançou seu EP, Hope World, que inclui a música ‘Daydream’. Além disso, em setembro de 2019, ele lançou o single ‘Chicken Noodle Soup’ com a cantora Becky G e em julho de 2022 lançou seu primeiro álbum de estúdio Jack In The Box, para posteriormente, em 2023, lançar a HOPE Edition, ou versão de luxo do mesmo.

J-Hope do BTS lançará novo álbum especial "HOPE ON THE STREET VOL.1"

No entanto, vários meses após esse lançamento, j-hope do BTS às vésperas de seu 30º aniversário fez uma surpresa para o ARMY, como é conhecido seu fandom, e é que ele lançará um novo álbum especial intitulado ‘HOPE ON THE STREET VOL.1′.

Num comunicado oficial compartilhado no Weverse, lê-se: “Olá. Este é BIGHIT MUSIC. Temos o prazer de anunciar o lançamento de ‘HOPE ON THE STREET VOL.1′, um álbum especial do membro do BTS, j-hope. ‘HOPE ON THE STREET VOL.1′ é um álbum especial que inclui um total de seis faixas e será lançado junto com ‘HOPE ON THE STREET’, uma série documental que segue a jornada de dança de j-hope. Junte-se a j-hope enquanto ele relembra sua jornada de dança ouvindo ‘HOPE ON THE STREET VOL.1′ e assistindo à série documental ‘HOPE ON THE STREET’. Pedimos o seu amor e apoio entusiasmado para j-hope e seus projetos futuros.”